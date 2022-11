Cresce número de profissionais autônomos no mercado

* Por: DINO - 28 de novembro de 2022.

O número de profissionais autônomos cresceu no país. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), divulgada pelo IBGE, o Brasil tem hoje mais de 25,7 milhões de trabalhadores atuando nessa modalidade. Em relação ao ano anterior, houve um crescimento de 4,7%.

Ainda segundo a pesquisa, cerca de 70% das companhias brasileiras são enquadradas como MEI (Microempreendedor Individual), o que representa 13,5 milhões de empresas funcionando na modalidade individual. Esse panorama indica que boa parte dos trabalhadores vem buscando a independência financeira por meio do empreendedorismo.

De acordo com a Diretora Comercial da Tchpay, Gracielle Guimarães, criadora do banco digital Pay X – aplicativo voltado para profissionais autônomos, o empreendedorismo cresce pela necessidade e também pela busca de independência. “O mercado de autônomos não para de crescer, afinal, durante a pandemia, o desemprego afetou parte da população. E, esses profissionais precisam cada vez mais de suporte específico”, afirma Gracielle.

A executiva comenta ainda que o mercado tem buscado estratégias para colaborar com o empreendedorismo. “A carreira de autônomo reserva dificuldades, por isso, contar com parceiros especialistas e que deem suporte às demandas do dia a dia, é o melhor caminho”, complementa.

Dados do IBGE apontam que em 2021 aproximadamente 12 milhões de pessoas terminaram o ano sem emprego. Nesse mesmo período, uma pesquisa da FGV indicou que os indivíduos que trabalham por conta própria representavam 27% da população ocupada no país. Esse dado demonstra que a cada 10 trabalhadores brasileiros 3 são autônomos.

“O crescimento dos autônomos reflete a busca por uma ocupação que traga não somente a realização profissional, mas, sobretudo, a necessidade da independência financeira”, finaliza Gracielle, Diretora Comercial da Tchpay – empresa fundadora do banco digital Pay X.

Para mais informações acesse www.payx.com.br.