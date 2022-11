DigitalReef anuncia a aquisição da VYNG, plataforma avançada de caller ID

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de novembro de 2022.

Empresa global de tecnologia para publicidade e marketing, que reúne ecossistema de mídia premium para mobile e CTV, a DigitalReef anuncia a aquisição da plataforma Vyng, que fornece recursos visuais contextualmente relevantes para a tela de bloqueio de celulares.

Os termos da negociação ainda não foram divulgados, mas a aquisição oferece às marcas e aos publishers (donos de app) a capacidade de aprimorar a experiência do dispositivo móvel, partindo da tela de bloqueio, passando por sugestão de aplicativos até o streaming de mídia.

A plataforma Vyng promove conteúdo na tela de bloqueio a cada chamada telefônica, mensagem e notificação. As empresas que a utilizam podem aumentar as taxas de resposta dos clientes em até 70%. A DigitalReef aproveitará essa tecnologia patenteada e a conectará aos seus publishers e operadoras – uma base de mais de 530 milhões de dispositivos mobile nas Américas – e também a seus anunciantes.

Além disso, a empresa permitirá às operadoras disponibilizar, para as marcas e publishers, ofertas focadas na tela de bloqueio, aplicativos de telefone (dialers) e programas de recompensas.

“A lock screen é uma novidade para a publicidade mobile. Torná-la social e divertida, ao mesmo tempo em que se gera receita e engajamento, é a chave para obter oportunidades de bilhões de dólares”, diz o presidente e COO da DigitalReef, Mark Yackanich. “Dos programas de data rewards aos aplicativos de telefone e notificações, vemos uma grande chance de melhorar a experiência do usuário e criar engajamento com o público mobile. A aquisição da Vyng agrega valor para as operadoras, marcas e publishers”, acrescenta.

Há sete anos, a Vyng desenvolve tecnologia com conteúdo visual para as telas de bloqueio de celulares em todo o mundo. A empresa já lançou vários aplicativos móveis, tocou mais de 5 bilhões de vídeos nessas telas e obteve dezenove patentes nos EUA e uma na China, além de ter outros pedidos de patente ativos em seis países.

O app de telefone Vyng possui identificação e bloqueio de chamadas de spam, identificação de chamadas e ringtones de vídeo e mensagens de chamada. Sua mais recente inovação recompensa o usuário com tokens​​ ao fazer ligações. Quanto mais ele participar e contribuír para o ecossistema geral, mais recompensas poderá receber.

“Nosso objetivo é oferecer nossas tecnologias em tela de bloqueio para todos os usuários de celulares”, diz Paul Kats, CEO e cofundador da Vyng. “Após anos procurando um parceiro ideal, encontramos a DigitalReef. Nossa tecnologia pode evoluir para uma ferramenta de engajamento única no ecossistema da empresa, permitindo oportunidades de marketing exclusivas para anunciantes e operadoras”.

“Estou animado com nossa associação que vai ajudar operadoras, publishers e anunciantes a se conectarem com públicos bastante engajados”, afirma Jeffrey Chernick, cofundador da Vyng.

Mais informações sobre as tecnologias integradas podem ser encontradas em www.DigitalReef.com.