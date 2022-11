Fabricantes, revendas e lojistas participam do GMI Day 2022

Compartilhe Facebook

A GMI, distribuidora de produtos para TI, automação comercial, ISP, Telecom e segurança no Norte e Nordeste, realizou no início de novembro o oitavo GMI Day, evento que anualmente reúne fornecedores e clientes da marca para um encontro de negócios e relacionamento em João Pessoa (PB).

Após dois anos de restrições provocadas pela pandemia, que diminuiu os eventos corporativos em todo o mundo, 2022 foi um ano de retomada para os encontros de negócios, especialmente no mercado de tecnologia, que passou por tantas transformações neste período. Assim, poder novamente reunir fabricantes, distribuidores e revendas é uma estratégia fundamental para potencializar os resultados dos negócios para o próximo ano.

A edição deste ano reuniu mais de 70 grandes marcas e expositores, que apresentaram seus produtos, lançamentos e novidades comerciais para mais de 400 representantes de lojas, revendas, além de clientes corporativos. “O GMI Day coloca as grandes marcas em contato direto com revendas e lojas, e apresenta as estratégias da distribuidora para o ano de 2023”, explica Luiz Vasconcelos, diretor da GMI.

A GMI apresentou novidades durante o encontro, como o novo site da empresa, mais responsivo para atendimento aos clientes. Anunciou também o seu novo parque fabril em uma área de 11.000 m2 em João Pessoa, onde serão montadas e preparadas as máquinas da marca Valianty, que traz desktops, mini PCs e periféricos, com produtos corporativos, destinados tanto ao cliente doméstico como ao mercado gamer. Outra novidade da marca foi a apresentação da sua nova filial, no bairro da Torre, na capital paraibana, desenhada para dar suporte ao cliente que precisa de um atendimento expresso.

“Nossa finalidade é levar equipamentos às empresas e usuários comuns, agregando aos produtos componentes tecnológicos. Hoje vendemos os equipamentos da Valianty para todo país”, comenta Gilmar Vasconcelos Filho, CEO da GMI.

Ação social

Uma ação realizada durante o encontro foi o GMI Day Solidário, que arrecadou recursos para duas entidades da cidade de João Pessoa: Aspan e Associação São José, com atuação no cuidado de idosos, jovens e crianças em condições de vulnerabilidade social. Além de produtos, foram arrecadados R$ 35 mil em valores financeiros, que foram doados para as duas entidades.

Foco nos negócios

O evento anual promovido pela GMI Distribuidora reúne revendas e indústrias que buscam aproximação e relacionamento com o mercado, apresentação de lançamentos das marcas e, claro, rodadas de negócios com condições diferenciadas para os participantes.

“Eventos como o GMI Day são importantes para estreitar relacionamentos e contato com as marcas fornecedoras, que apresentam seus lançamentos para o mercado em eventos corporativos”, afirma Adirlane Pontes, representante da Buk One, loja especializada em produtos de informática, de Alagoas.

Representantes das revendas analisaram o mercado de tecnologia e fizeram previsões para o próximo ano

“O mercado de tecnologia está passando por uma transformação, especialmente para quem atuava apenas no presencial e precisou fazer uma forte movimentação para o mercado online. É preciso também estar atento ao metaverso. Esse mercado ainda é pequeno, mas esse ano a gente já montou de 1 a 2% das nossas máquinas para atender clientes com necessidades específicas, sejam corporativos ou clientes pessoa física”, explica Michel Ferreira, diretor da Skin Store, loja focada no varejo de informática e tecnologia, localizada no Rio de Janeiro.

“A gente teve que se readaptar durante a pandemia para incluir o e-commerce. Hoje 90% dos nossos negócios acontecem online, clientes que não chegariam à nossa empresa se não fosse pelo canal digital. E nós não somos um simples canal de vendas, mas estamos ao lado dele para todo suporte do produto”, comenta Vinícius Rodrigues, diretor da Multicabos, localizada no Paraná.

Indústria de Tecnologia busca novos mercados

Executivos da indústria de tecnologia fizeram avaliações sobre suas participações no GMI Day, além de balanços do ano e projeções de cenários para 2023.

Aproximar fornecedores de compradores e fomentar oportunidades de negócios é uma das missões do GMI Day, sendo uma plataforma de negócios para a indústria que apresenta lançamentos e busca por novos públicos.

“Para nós é importante estar mais próximo de um distribuidor como a GMI, que atende canais de revendas especializadas nas regiões Norte e Nordeste, garantindo estoque, entrega com curto espaço de tempo, preço interessante e falando a linguagem local. A gente traz condições de vendas com foco nos lançamentos das marcas, para os clientes conhecerem e experimentarem as soluções”, avalia Nelson Romero, Executivo de vendas da Elgin e Bematech.

Já Soraya Di Fonso, gerente de vendas da Wacon, entende que é fundamental buscar novos públicos por meio dos canais de distribuição. “Estamos passando por um movimento de expansão. Para a gente é importante conversar diretamente com as revendas, gerar movimentação para os negócios especialmente na região Nordeste. Nossa ideia é ampliar o mercado, trazer consumidores novos como engenheiros, arquitetos, decoradores e levar nossos produtos para o público de casa como uma ferramenta”.

Estar próximo do público regional também é o objetivo da TP-Link ao participar de eventos corporativos como o GMI Day. “É muito importante que as empresas de tecnologia não só tragam os produtos, mas que apoiem as revendas de informática que estão na região. Promover capacitação técnica e treinamento para que as empresas consigam levar tecnologia para os usuários finais. E a GMI faz esse trabalho com destaque, sendo nosso principal distribuidor na região Nordeste”, analisa Alexandre Nogueira, gerente de vendas e Trade Marketing.