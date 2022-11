Fogos de artifício: como manter o pet calmo e seguro em época de grandes eventos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de novembro de 2022.

Os fogos de artifício ainda são considerados recreativos para algumas pessoas. Por isso, os explosivos são muito usados em épocas comemorativas, como a Copa do Mundo que, inclusive, vem se aproximando, e nas festas de Natal e Ano Novo. Essa é uma preocupação para os tutores de pets, visto que a queima de fogos incomoda – e é prejudicial para a saúde dos animais.

Os animais possuem ouvidos muito mais aguçados e sensíveis a barulhos e ruídos. Além do estrondo dos fogos deixá-los assustados, ainda causa muito estresse, pois eles ficam desesperados, buscando um lugar que amenize todo o incômodo que sentem no momento. As consequências do alto barulho dos explosivos ainda podem piorar. Muitos pets fogem, se machucam, têm ataques de pânicos, desmaios e alguns chegam até a falecer por causa dos sustos.

“É importante que os tutores se atentem a datas com tendência de uso dos fogos de artifício e saibam identificar os sinais de sensibilidade dos animais, para conseguir amenizar o desconforto, deixando-os mais calmos e seguros”, explica Cintia Arruda, gerente de Marketing da Hill’s Pet Nutrition. “Ansiedade, medo, taquicardia e convulsões são sinais clínicos de cães e gatos estão assustados com os barulhos”, conclui Cintia

Os especialistas da Hill’s ainda listaram algumas dicas de como manter os animais mais calmos, seguros e confortáveis durante episódios de queima de fogos: