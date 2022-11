Leite de castanha de caju em ascensão no mercado

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de novembro de 2022.

O consumo de bebidas de origem vegetal cresceu 540% nos últimos 5 anos no Brasil, segundo pesquisa da Euromonitor Internacional (de 2016 a 2021). Neste contexto, o leite de castanha de caju está em evidência e ganha destaque entre os leites plant-based.

O mercado global desse tipo de leite segue em ascensão. De acordo com Future Market Insights, as vendas chegarão ao patamar de US$ 382,7 milhões até o ano de 2032, crescendo a um CAGR de 6,3% durante o período (2022-2032) e, nesse ano, esse produto terá uma avaliação de mercado de US$ 207,7 milhões até o final deste ano.

A bebida à base de castanha de caju e água é indicada para pessoas que possuem intolerância à lactose, para aqueles que se preocupam com o controle de peso, adeptos do movimento vegano e vegetariano ou para quem busca uma alimentação saudável. “O leite de castanha de caju auxilia na melhoria da coagulação do sangue, redução do colesterol, ajuda o tratamento da anemia por deficiência de ferro e no controle do pico de açúcar no sangue para pessoas com diabetes”, afirma Renata Fleury, fundadora e CEO da diCapri Blends Co.

Já no mercado internacional alguns players já investem nesse produto como Daiya Foods Inc., Alpro; Cashew Dream, Blue Diamond Growers, Dream Blends, Fine Japan Co. Ltd.Nature ‘s, Choice B.V, entre outros.

Mais informações podem ser obtidas em: https://dicapri.com