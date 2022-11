Tecnotree é reconhecida pela Gartner® como fornecedora representante no Guia de mercado para soluções de gestão de receita e monetização de CSP

Compartilhe Facebook

A Tecnotree, uma plataforma digital mundial e líder de serviços para 5G e tecnologias nativas da nuvem, tem o orgulho de anunciar que foi reconhecida novamente como um fornecedora representante no Guia de mercado da Gartner® para soluções completas de gestão de receita e monetização (RM&M) .

A Gartner define a gestão de receita e monetização de CSP como “uma parte do BSS, como soluções comerciais de software prontas para uso que permitem que os CSP administrem sua gestão de receita (classificação, cobrança, faturamento, pagamentos, garantia de receita e gerenciamento de fraude) e iniciativas de monetização”. Os principais investimentos da Tecnotree nas áreas do ecossistema B2B2X baseado em nuvem por meio do Moments, suas ofertas de SaaS compatíveis com as três grandes nuvens (Azure, AWS, GCP) e seu crescimento em fintech por meio da plataforma DiWa levaram a esse reconhecimento.

A Tecnotree é uma provedora de plataforma digital e Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS) full-stack, pronta para 5G, voltada para o setor de telecomunicações com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A empresa é a primeira empresa de plataforma digital do mundo a obter o Platinum Certified pelo TM Forum para APIs abertas do mundo real e seu Digital BSS Stack ágil e de código aberto compatível com várias nuvens compreende toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais. A Tecnotree também fornece fintech por meio da Tecnotree DiWa e uma plataforma multiexperiência B2B2X, permitindo a monetização de serviços over-the-top (OTT) que transformam os ecossistemas de parceiros em geradores instantâneos de receita por meio da entrega de pacotes digitais em saúde, educação, jogos, e-sports e esportes por meio de sua plataforma Tecnotree Moments.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, declarou: “Estamos orgulhosos de sermos reconhecidos como um fornecedora representante no Guia de mercado da Gartner, que oferece aos CSP uma plataforma de monetização pública e nativa de várias nuvens. Acreditamos que a inclusão da Tecnotree no Guia de Mercado da Gartner valida ainda mais que nossa solução é muito adequada para apoiar a inovação de produtos e permite que os CSP orquestrem o ecossistema, tendo em mente as transformações tecnológicas emergentes no mercado atual”.

SOBRE A TECNOTREE

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é a primeira empresa do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. Os produtos e serviços da plataforma digital da Tecnotree atendem, atualmente, mais de 1 bilhão de assinantes em mais de 70 países. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V). Para mais informações, acesse www.tecnotree.com

Sobre a Gartner

Guia de mercado da Gartner para soluções de gestão de receita e monetização de CSP, Amresh Nandan, Chris Meering e Juha Korhonen, 9 de novembro de 2022.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada aqui com a devida permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Para ter acesso ao relatório, entre em contato com: [email protected]

Contato:

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree

E-mail: [email protected]

