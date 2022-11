Wipro lança programa AWS Skills Guild: Step Up

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de novembro de 2022.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma empresa com liderança em consultoria e serviços de tecnologia, anunciou o lançamento de seu novo Skills Guild com a Amazon Web Services (AWS) na AWS re:Invent 2022.AWS Skills Guild é um programa de capacitação abrangente para grandes empresas criarem habilidades de nuvem através da entrega integrada de oportunidades de aprendizagem da AWS. O Wipro Step Up irá aproveitar a estrutura do AWS Skills Guild para transformar o modo como os funcionários interagem com os clientes em suas jornadas na AWS Cloud.

“À medida que o mundo continua evoluindo e a nuvem se torna a base para o sucesso dos negócios, estamos dobrando nossas parcerias estratégicas para avançar nas metas comerciais de nossos clientes e ajudá-los a obter novas vantagens competitivas em um mundo em rápida transformação”, disse Jason Eichenholz, Vice-Presidente Sênior e Chefe Global de Ecossistemas e Parcerias, Wipro Limited. “Nosso Skills Guild tem por base nossos recursos existentes de nuvem e aprofunda nossas competências na AWS para ajudar os clientes a impulsionar a ROI acelerada dos investimentos da AWS Cloud.”

Com base na experiência de domínio em nuvem da Wipro FullStride Cloud Services, o AWS Skills Guild irá equipar os especialistas técnicos da Wipro com as competências da AWS Cloud necessárias para direcionar um envolvimento mais intenso com os clientes. O programa irá transformar a forma como os funcionários da Wipro se envolvem e cooperam com os clientes, ao auxiliar os mesmos a criar negócios preparados para o futuro e impulsionar a contínua inovação na AWS Cloud.

“A adoção da nuvem ajuda uma empresa a crescer, escalonar e inovar com maior agilidade e impulsiona uma transformação de cultura que impacta os departamentos em toda uma organização”, disse Maureen Lonergan, Vice-Presidente de Treinamento e Certificação na AWS Inc. “A Wipro vem criando uma cultura em que funcionários qualificados têm confiança para inovar com mais rapidez, experimentar mais, converter as necessidades dos clientes em soluções técnicas e impulsionar a transformação digital em larga escala em toda a empresa.”

A primeira fase do Step Up AWS Skills Guild irá começar em dezembro de 2022 e se estender a todos os funcionários, ao aumentar significativamente o número de funcionários com certificações da AWS.

“Estamos empolgados em cooperar com a AWS nesta iniciativa de treinamento em larga escala, que irá ajudar nossos funcionários a impulsionar a fluência na nuvem em toda a organização e nos ajudar a aprofundar nosso compromisso com os clientes para melhor alinhamento com suas necessidades em constante mudança”, disse Arun Kumar Melkote, Vice-Presidente e Chefe de Prática de Wipro FullStride Cloud Services na Wipro Limited.“Na Wipro, visamos promover uma cultura de aprendizagem contínua, e o programa AWS Skills Guild destaca nosso compromisso de aperfeiçoar as habilidades de nossos funcionários, de modo que possam agregar melhor valor e resultados a nossos clientes.”

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa com liderança em serviços de tecnologia e consultoria com foco em obter soluções inovadoras que satisfaçam as necessidades de transformação digital mais complexas dos clientes. Ao aproveitar nosso portfólio holístico de recursos em consultoria, projeto, engenharia e operações, ajudamos os clientes a concretizar suas ambições mais ousadas e criar negócios sustentáveis e prontos para o futuro. Com mais de 250.000 funcionários e parcerias comerciais em 66 países, cumprimos a promessa de ajudar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante transformação. Para mais informação, acesse nosso site em www.wipro.com.

Declarações Prospectivas

As declarações prospectivas aqui contidas representam as crenças da Wipro quanto a eventos futuros, muitos dos quais são por natureza inerentemente incertos e fora do controle da Wipro. Tais declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre as perspectivas de crescimento da Wipro, seus futuros resultados operacionais financeiros e seus planos, expectativas e intenções. A Wipro adverte os leitores de que as declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados antecipados por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, riscos e incertezas quanto a flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar crescimento, concluir ações corporativas propostas, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter nossa vantagem em custos, aumentos salariais na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excesso de tempo e custos em contratos de preço e prazo fixos, concentração de clientes, restriçõesàimigração, nossa capacidade de administrar nossas operações internacionais, redução na demanda por tecnologia em nossas principais áreas de foco, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com sucesso aquisições potenciais, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviço, sucesso das empresas nas quais fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legaisàobtenção de capital ou aquisição de empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que afetam nossos negócios e o setor.

Riscos adicionais que podem afetar nossos futuros resultados operacionais são descritos com mais detalhes em nossas apresentaçõesàComissão de Valores Mobiliários dos EUA, incluindo, entre outros, Relatórios Anuais no Formulário 20-F. Estas apresentações estão disponíveis em www.sec.gov. De tempos em tempos, podemos fazer declarações prospectivas adicionais verbais e escritas, incluindo declarações contidas nos registros da empresa na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e em nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar nenhuma declaração prospectiva que possa ser feita de tempos em tempos por nós ou em nosso nome.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005387/pt/

Contato:

Contato de Mídia:



Sanuber Grohe

Wipro Limited

[email protected]

