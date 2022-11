Cresce o número de carros por assinatura no Brasil em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de novembro de 2022.

O carro por assinatura é uma modalidade de locação que vem se expandido no país, por ser uma alternativa para desfrutar de um carro zero quilômetro sem gastos extras. De acordo com a ABLA (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis), o serviço cresceu 16,4% de janeiro a setembro deste ano. Em comparação com dezembro de 2021, que contava com cerca de 91 mil veículos assinados, em setembro de 2022 esse valor subiu para 106 mil automóveis.

O público do carro por assinatura, ainda segundo a ABLA, geralmente são jovens de classe A e B, que desejam ter um carro por um período maior, de meses ou anos, sem precisar arcar com as burocracias de uma compra convencional. Apesar de ser um mercado em expansão, nem todos sabem a diferença entre a assinatura de carro e o aluguel.

De acordo com a gerente comercial do Carro por Assinatura Porto Seguro Bank, Luiza Soares, enquanto o aluguel é normalmente utilizado para ocasiões específicas, a assinatura é pensada para um público que necessita do veículo por um longo período. “Normalmente, o cliente que opta pela assinatura de carro não enxerga o veículo como um bem que precisa ser dele, mas sim como uma solução de mobilidade pautada em conveniência”, pontua.

Entre as principais diferenças das duas modalidades, destaca-se a duração do contrato, sendo que a assinatura tem um tempo mínimo de 12 meses e máximo de 24 meses, enquanto o aluguel costuma ser apenas para alguns dias ou semanas. Além disso, na assinatura, o cliente recebe um carro 0km, ou seja, a cada contratação/renovação ele terá um veículo novo. Já no aluguel, os veículos disponibilizados são geralmente seminovos ou usados.

O mercado de assinaturas de veículos teve um crescimento no último ano. Para a gerente, a perspectiva é de expansão para 2023. “Entre as opções para assinatura, é possível encontrar modelos mais básicos, chamados de veículos de entrada, além de SUVs e modelos de luxo”, finaliza.

Para saber mais, basta acessar: www.carroporassinaturaporto.com.br