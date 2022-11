Evento “ESG Talks” e novos caminhos para pensar a governança nas organizações

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de novembro de 2022.

No dia 7/12 (quarta-feira), a ABRH-PR, a Exame Academy e a ORA Estratégia, Inovação e Governança promovem o evento “ESG Talks”, a partir das 8h30, no Bourbon Curitiba Convention Hotel, em Curitiba. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link: https://www.sympla.com.br/evento/sua-empresa-esta-preparada-para-o-futuro/1784997.

Trata-se de um encontro C-Level, que pretende dialogar e estabelecer perspectivas sobre estratégia e tendências em ESG (Environmental, social and Governance – Ambiental, Social e Governança). A proposta é trazer um novo olhar para a Governança das organizações, seus impactos ambientais e sociais.

Para abordar a temática, os organizadores do “ESG Talks” convidaram especialistas que muito têm a compartilhar em ESG: a Head ESG Exame e Top Voice Linkedin, Renata Faber, o sócio-fundador da CTM Investimentos e Conselheiro de empresas, Daniel Alberini, e o diretor de Operações da Divisão Automotiva da Schulz S.A., Bruno Salmeron.

De acordo com Cristiano Venâncio, diretor executivo da Ora Estratégia, Inovação e Governança, o evento quer mostrar que a governança é uma jornada que precisa ser estabelecida e fortalecida dentro das organizações. “Quando se fala em governança é preciso olhar para o impacto que o negócio gera do ponto de vista ambiental e social”, observa. Completa que essa tríade – negócio, meio ambiente e impacto social – deve direcionar as empresas para o futuro e indicar o caminho a seguir.

Venâncio destaca que o mundo clama por empresas mais responsáveis e, sem dúvida, desenvolver essa cultura é um caminho sem volta. “Os especialistas convidados são profissionais conectados com a temática ESG e governança e, com certeza, trarão um novo olhar para tendências”, acentua.

Organizações mais sustentáveis, lucrativas e humanas

O Presidente da ABRH-PR, Gilmar de Andrade concorda que a sigla ESG tem ganhado destaque entre as empresas num contexto em que a sociedade valoriza negócios que respeitem o meio ambiente, as pessoas e uma boa gestão. “Essas exigências das novas gerações têm norteado o comportamento das empresas, principalmente aquelas que buscam um diferencial competitivo”, acentua. Ele ressalta que as pesquisas mostram que negócios que seguem boas práticas ambientais, sociais e de governança são mais estáveis e podem trazer uma lucratividade maior no longo prazo.

Neste contexto, Gilmar afirma que a ABRH-PR não poderia deixar de promover eventos que contextualizem este novo modelo e estimulem nos profissionais de RH uma reflexão sobre sua forma de pensar sobre o meio ambiente, a sociedade e governança, porque do contrário não passará de mais uma preleção conceitual. “Assim, mudar o modelo mental sobre estas questões é condição indispensável para colocar em prática ações desse tipo”, conclui.

Serviço – ESG Talks

Data: 07/12 (quarta-feira)

Horário: 8h30

Participação: Renata Faber (Head ESG Exame e Top Voice Linkedin), Daniel Alberini (sócio-fundador da CTM Investimentos e Conselheiro de empresas) e Bruno Salmeron (diretor de Operações da Divisão Automotiva da Schulz S.A.)

Local: Bourbon Curitiba Convention Hotel (Rua Cândido Lopes, 102 – Centro, Curitiba – PR

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/sua-empresa-esta-preparada-para-o-futuro/1784997

Realização: ABRH-PR, Exame Academy e ORA Estratégia, Inovação e Governança

Apoio: Rádio Alpha, Band News FM e ICF Brasil – Paraná