ExaGrid ganha prêmios de "Empresa de Armazenamento do Ano" e "Programa de Canal de Fornecedores do Ano" no 13º SDC Awards Anual de 2022

29 de novembro de 2022.

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje que a empresa foi homenageada com dois prêmios na cerimônia do 13oSDC Awards anual, os principais prêmios de TI da Angel Business Communications – Storage, Digitalization + Cloud Awards, realizada em Londres em 24 de novembro de 2022. A ExaGrid ganhou como “Empresa de Armazenamento do Ano” e “Programa de Canal de Fornecedores do Ano”, se tornando o terceiro ano consecutivo para cada um. Estes novos prêmios se somam às quatro vitórias anteriores da ExaGrid no outono passado, totalizando seis prêmios do setor em 2022.

ExaGrid Wins "Storage Company of the Year" at 13th Annual 2022 SDC Awards

O programa de parcerias de revendeda da ExaGrid ganhou o prêmio de “Programa de Canal de Fornecedores do Ano”. A ExaGrid oferece um dos melhores programas de registro de negócios do setor para gerar margens elevadas, junto com SPIFFs de negócios e bônus para criadores de encontros. Além disto, a ExaGrid oferece uma certificação opcional de Arquitetos de Soluções sem nenhum custo para se tornar um arquiteto de soluções certificado pela ExaGrid. A ExaGrid trabalha com revendedores e distribuidores em todo o mundo e possui instalações para clientes em mais de 80 países. Os programas da ExaGrid são concebidos para serem fáceis para as parcerias, com suporte total da equipe de vendas da ExaGrid, resultando em uma taxa competitiva de vitórias de 75%. A ExaGrid é conhecida por ter um sistema de armazenamento de backup em níveis que é altamente diferenciado e fornece a seus clientes um excelente suporte ao cliente por um engenheiro de nível 2 designado, garantindo que os clientes das parcerias recebam suporte de classe “A”.

A ExaGrid também ganhou o prêmio de “Empresa de Armazenamento do Ano” pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, a ExaGrid expandiu sua linha de produtos com maior escalabilidade até 2,7 PB de backup completo para um único sistema. Em 2022, a ExaGrid anunciou seu Cloud Tier para recuperação de desastres em AWS e Azure, bem como backups completos sintéticos Veeam 30 vezes mais rápidos, aperfeiçoamentos em seus recursos de bloqueio de tempo de retenção para recuperação de ransomware e muitos outros novos recursos. A ExaGrid possui ferramentas de TI avançadas e calculadoras para ajudar ainda mais o cliente a calcular o custo real do armazenamento de backup previamente e ao longo do tempo. Estas ferramentas mostram aos clientes quais serão seus custos de armazenamento de backup, incluindo rotação de backup, retenção de backup, crescimento anual de dados e recuperação de desastres no segundo local.

A ExaGrid teve trimestres recorde consecutivos em 2022 e expandiu sua base de clientes a mais de 3.600 clientes em mais de 80 países. A ExaGrid continua sendo positiva em caixa, com EBITDA positivo e P&L positivo trimestre após trimestre. A ExaGrid é a única empresa totalmente dedicada ao armazenamento de backup, com o objetivo de solucionar problemas comumente enfrentados com soluções de backup, ao agregar o melhor valor a seus clientes, incluindo backups mais rápidos, restaurações mais rápidas, uma janela de backup de tamanho fixoàmedida que aumentam os dados, segurança abrangente, incluindo recuperação de ransomware, baixo custo inicial e horas extras.

“Estes dois prêmios simplesmente dizem tudo. Aplicamos 100% de nosso foco para atender nossas parcerias de canal com nossa oferta de armazenamento de backup em níveis”, disse Bill Andrews, presidente e diretor executivo da ExaGrid. “Parabéns a todos os vencedores de 2022! Certamente estamos em boa companhia. Como estes prêmios são votados pelo público, significa muito para nós. Continuaremos superando os limites com nossa solução de armazenamento de backup em níveis e suporte de nível especializado.”

A ExaGrid continua ganhando reconhecimento por seus dispositivos de armazenamento de backup em níveis, ganhando seis prêmios em 2022, o máximo para qualquer provedor de armazenamento de backup em 2022, incluindo:

SDC Awards – Empresa de Armazenamento do Ano

SDC Awards – Programa de Canal de Fornecedores do Ano

Storage Awards – Fornecedor de Hardware de Backup Corporativo do Ano

Network Computing Awards – Produto Testado em Bancada do Ano

Network Computing Awards – Empresa do Ano

Network Computing Awards – Produto de Armazenamento do Ano

Este é o 3o ano consecutivo que a ExaGrid ganhou mais prêmios como provedor de armazenamento de backup do que qualquer outro fornecedor.

Armazenamento de Backup em Níveis da ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em níveis com uma zona de patamar de cache de disco front-end, que grava dados diretamente no disco para backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para restaurações e inicializações de VM mais rápidas. Os dados de retenção a longo prazo são colocados em níveis em um repositório de dados desduplicados, o nível de retenção, para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Esta abordagem em dois níveis fornece o desempenho de backup e restauração mais rápido com a eficiência de armazenamento de custo mais baixo.

Além disto, a ExaGrid oferece uma arquitetura escalonada em que os dispositivos são simplesmente adicionadosàmedida que aumentam os dados. Cada dispositivo inclui processador, memória e portas de rede, assim,àmedida que os dados aumentam, todos os recursos necessários ficam disponíveis para manter uma janela de backup de tamanho fixo. Esta abordagem de armazenamento escalonado elimina atualizações dispendiosas e permite a combinação de dispositivos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema escalonado, o que elimina a obsolescência do produto e protege os investimentos de TI antecipadamente e ao longo do tempo.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo,àmedida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras do “tipo empilhamento” e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões atrasadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid possui engenheiros de sistemas de vendas físicas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Península Ibérica, Índia, Israel, Japão, México, Nórdicos, Polônia, Arábia Saudita, Cingapura, África do Sul, Coréia do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm relatado sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo em backup em nossas histórias de sucesso de clientes. Confira nossas Avaliações de Percepção de Pares da 100+ Gartner. A ExaGrid está orgulhosa de nossa pontuação de +81 NPS.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

