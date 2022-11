Limpeza de colchão deve integrar a atenção com o sono

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de novembro de 2022.

Um novo estudo publicado no Journal of American Heart Association comprovou que uma boa noite de sono pode fazer bem para a saúde do coração. A pesquisa, realizada com 1920 idosos dos EUA, com idade média de 69 anos, demonstrou a importância da qualidade do sono na prevenção do risco de DCV (Doença Cardiovascular).

Resultado disso, a Associação Americana do Coração incluiu a qualidade e duração do sono em sua lista de verificação de fatores de risco, rebatizada em junho de “Life’s Essencial 8”. Até então, o nome da listagem era “Life´s Essential 7”, pois continha sete recomendações: parar de fumar, comer melhor, se manter ativo, controlar o peso e a pressão arterial, controlar o colesterol e diminuir o açúcar no sangue.

Segundo a ABS (Associação Brasileira do Sono), a duração do sono noturno pode variar de acordo com diversos fatores, enquanto órgãos internacionais, como o National Sleep Foundation, recomendam que os adultos durmam de 7 a 9 horas por noite.

Apesar disso, em média, 73 milhões de brasileiros convivem com a insônia, segundo estimativa da ABS. Em entrevista à CNN Brasil, a psiquiatra Carmita Abdo, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), alertou que “a insônia é uma condição que significa pelo menos três noites não dormidas durante a semana, por um período mínimo de três meses”.

É nesse ponto que, segundo Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços – lavanderia de colchões profissional -, uma pessoa deve se conscientizar a respeito da importância da saúde do sono e procurar um profissional de saúde sempre que necessário.

Para Finavaro, entre as medidas que devem ser tomadas a fim de garantir um sono de qualidade, vale se atentar a um elemento que faz parte da noite da maioria das pessoas, mas que, por vezes, é negligenciado: o colchão.

“É comum que o consumidor se pergunte quando deve ser realizada a limpeza de um colchão e se há uma periodicidade ideal”, pontua. “Recomendamos realizar a limpeza de um colchão no mínimo a cada seis meses, ou sempre que ocorrer alguma sujidade mais pesada, como urina ou derramamentos de líquidos”, explica.

Lavagem de colchão demanda cuidado

Finavaro conta que há um processo pelo qual a lavagem de colchão deve ser feita idealmente, e que há ferramentas específicas para o trabalho: “A lavagem de colchão deve ser realizada com produtos hipoalergênicos – que contêm poucas substâncias produtoras de alergias, conhecidas como alérgenos -, e que não deixem resíduos no colchão”.

Ainda segundo ele, para uma lavagem de colchão assertiva é importante utilizar uma extratora, pois o equipamento consegue realizar um enxágue correto no tecido, eliminando quaisquer resíduos da lavagem e retirando a sujidade mais profunda.

De acordo com o responsável pela SP Serviços, assim como a tecnologia de modo geral, as técnicas para a limpeza de colchão também têm evoluído nos últimos anos.

“Hoje, temos no mercado diversos produtos com alto poder alvejante, que deixam o tecido branco novamente sem agredi-lo. Esses produtos foram desenvolvidos para não deixar resíduos ou provocar alergias, e por isso promovem uma remoção completa de manchas e microrganismos que possam causar problemas de saúde”, diz ele.

Para mais informações, basta acessar: https://splavagemeimpermeabilizacao.com/