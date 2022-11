Marketing Digital é opção estratégica em ascensão

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de novembro de 2022.

O marketing digital é formado por um conjunto de estratégias que utilizam variados meios digitais na promoção e divulgação de marcas e produtos. Durante a pandemia, esse nicho ganhou força, sendo alternativa estratégica para diversos tipos de empresas. De acordo com o relatório Marketing in a Post-Covid Era, realizado pelo The CMO Survey, divulgado em setembro de 2022, houve o crescimento de 9,3% de empresas que integraram completamente investimentos digitais em seu negócio, isso considerando o cenário pós-pandemia. O relatório também informa o aumento de 2,2% no número de companhias que consideram os investimentos digitais para as tomadas de decisões do marketing.

Neste sentido, contando com a crescente movimentação financeira direcionada para o digital, companhias devem manter a tendência de forte presença na internet para alcançar seu público, que no cenário de pós-pandemia, encontra-se majoritariamente on-line. Isso pode ser demonstrado na pesquisa Digital 2022: Global Overview Report, realizado por DataReportal, em parceria com We Are Social e Hootsuite, que aponta o crescimento global para 4,95 bilhões de usuários de internet, representando 62,5% da população mundial, sendo que 4,62 bilhões utilizam redes sociais.

O relatório também mostra que o usuário de internet no Brasil gasta mais de 10 horas por dia conectado, sendo 3 horas a mais do que a média mundial. Com esse contexto, as companhias brasileiras já se mostram na vanguarda do marketing digital como meio para alcançar seus objetivos. Na pesquisa “Maturidade do marketing Digital e vendas no Brasil”, idealizada em parceria por Resultados Digitais, Mundo do Marketing, Rock Content e Vendas BSB, foi apontado que 94% das empresas brasileiras escolheram o marketing Digital como estratégia de crescimento, sendo que 91% delas estão presentes nas redes sociais.

Para Marcio Marçal, especialista em marketing digital, vendas e desenvolvimento pessoal, esse ramo do marketing dispõe de um grande número de recursos para alcançar resultados, no qual pode-se destacar algumas ferramentas que são mais difundidas entre as empresas, como as redes sociais e o e-mail marketing, porém a estratégia não deve se limitar aos métodos disponíveis.

“Hoje eu posso dizer com toda certeza que o fator principal não é uma ferramenta e sim uma habilidade: conhecer profundamente o seu público. O domínio dessa habilidade é fundamental para que qualquer estratégia tenha chances reais de ser bem-sucedido”, comenta.

Marçal cita que, dentre as principais aplicações utilizadas pelo marketing digital para otimizar as ações da empresa nos canais on-line estão as ferramentas de automação de marketing; softwares de e-mail marketing; ferramentas de construção de landing pages; plataformas de marketing de conteúdo; plataformas de analytics; sistemas de gerenciamento de conteúdos e softwares de monitoramento de redes sociais.

Desafios a serem superados

Apesar do cenário promissor, ainda há incertezas e obstáculos que as empresas precisam ultrapassar para obter os melhores resultados do marketing digital. Segundo a pesquisa “Maturidade do marketing digital e vendas no Brasil”, para 69% das empresas o maior desafio é converter contatos em clientes reais, sendo que 95% das empresas admitem que tem algo a melhorar em suas estratégias de marketing.

Na análise do especialista Marcio Marçal, o crescimento exponencial do mercado gerou abundantes ofertas de modelos e técnicas de marketing digital com a promessa de resultados certos, o que pode representar um ponto de atenção para aqueles que pretendem empregar algum plano digital. “A maior armadilha dentro desse mercado é o excesso de informações disponíveis, que vêm de diferentes fontes e profissionais, o que pode deixar quem procura a estratégia mais adequada para seu negócio perdido e sem saber por onde começar”, diz.

Apesar dos desafios que ainda precisam ser enfrentados, os orçamentos reservados para investimentos em marketing digital cresceram consideravelmente. O relatório Marketing in a Post-Covid Era registra a marca de crescimento de 13,8% do orçamento reservado pelas empresas para o marketing digital, sendo o maior índice desde que o The CMO Survey começou a elaborar esses estudos.

Márcio Marçal pontua que os dados demonstram que o segmento ocupa uma significante posição dentro das empresas e ainda possui campo para alcançar novos patamares. “Para alguns, o mercado pode parecer saturado, mas ainda há espaço para aqueles que acreditam nas oportunidades que o marketing digital gera e no potencial de crescimento que ele possui”, conclui.