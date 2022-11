Nova exchange híbrida Ankex oferece negociação de criptomoedas de alto desempenho com autocustódia com segurança

29 de novembro de 2022.

A Ankex anuncia o lançamento de um novo tipo de exchange híbrida de derivativos de criptomoedas que oferece negociação sofisticada e transparência a partir da autocustódia segura de uma carteira descentralizada.

O lançamento acontece em um momento em que eventos recentes abalaram a confiança do investidor e chamaram a atenção para as principais compensações de segurança e desempenho que os investidores são forçados a aceitar quando negociam em bolsas de criptoativos centralizadas ou descentralizadas.

Embora as exchanges centralizadas geralmente ofereçam maior liquidez, menor latência e spreads mais apertados, os investidores são forçados a ceder seus fundos a uma carteira gerenciada pela bolsa que é vulnerável a ataques de hackers ou práticas ilícitas.

O modelo híbrido da Ankex elimina esta troca, permitindo negociações de alto desempenho de autocustódia segura, uma dos principais benefícios das exchanges descentralizadas.

Ao negociar na Ankex, os ativos do usuário permanecem em carteiras seguras (“cofres”) protegidos pelo MPC (dMPC) descentralizado da Qredo e localizadas em sua blockchain de camada 2. Como não há ativos bloqueados na exchange, os usuários podem maximizar a eficiência do capital ao implantar fundos instantaneamente em seu cofre (Vault) para outras negociações e oportunidades da Web3àmedida que surgem.

Outros benefícios do usuário da Ankex incluem a verificação em tempo real de comprovação de reservas em todos os participantes da exchange, e comprovação abrangente de relatórios de liquidação.

A Ankex foi criada por um equipe de profissionais experientes de outras exchanges de criptoativos. O projeto recebeu apoio de incubação do setor de investimentos da Qredo, a Qredo Ventures. O lançamento da exchange está previsto para o próximo ano, com a lista de espera abrindo hoje para a inscrição para o primeiro acesso e mais novidades.

“Considerando-se os eventos das últimas semanas, há um novo apetite por recursos de câmbio sofisticados, sem a necessidade de se confiar em terceiros ou ceder o controle de seus ativos”, disse Alex Petryk da equipe de Marketing da Ankex. “A nova abordagem híbrida da Ankex soluciona esta troca e oferece aos investidores o melhor dos mundos centralizado e descentralizado. Estamos muito satisfeitos que a arquitetura dMPC e de camada 2 da Qredo esteja desempenhando um papel tão importante nesta nova plataforma revolucionária.”

Sobre a Ankex

A equipe de tecnólogos experientes da Ankex está pronta para mudar a maneira como você negocia derivativos de criptomoedas. Idealizada por investidores de todos os tamanhos, a Ankex é um novo tipo de exchange híbrida que combina as vantagens de um local de negociação centralizado, com segurança, controle e transparência oferecidos por exchanges descentralizadas e sem custódia. Fique de olho neste espaço.

Sobre a Qredo

A Qredo é uma infraestrutura descentralizada de gestão de ativos digitais e um conjunto de produtos idealizado para abrir novas oportunidades para investidores institucionais em ativos digitais e finanças descentralizadas. Seu protocolo blockchain de camada 2 permite aos usuários transferir e liquidar sem problemas os tokens BTC, ETH, BNB Chain, Solana, Polkadot e ERC-20. Os ativos são protegidos pela avançada computação multipartidária (MPC) Gen 2.0 da Qredo, que oferece segurança bancária de nível 1 e governança de nível institucional.

