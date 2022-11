i2c potencializa o primeiro neobanco da República Dominicana, Qik

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de novembro de 2022.

i2c Inc., líder no fornecimento de tecnologia bancária e de pagamento digital, anunciou hoje sua parceria com o Grupo Popular, o maior grupo financeiro da República Dominicana, para lançar o Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, sua nova subsidiária de neobanco.

Ao alavancar a plataforma ágil de serviços bancários e pagamentos da i2c, a Qik irá oferecer cartões de crédito ao consumidor Mastercard físicos e virtuais, permitindo pagamentos digitais com segurança e sem contato. Com o modelo de negócios sem agência, os usuários irão receber cartões virtuais instantaneamente mediante o aplicativo móvel do neobank. O aplicativo também irá oferecer aos clientes um sistema de gestão de finanças pessoais, concebido para fornecer informações e recomendações para aprimorar hábitos financeiros e histórico de crédito.

O Qik Banco Digital espera ter mais de 10.000 contas nos primeiros meses e planeja expandir com rapidez seu portfólio de produtos para incluir contas correntes e de poupança, empréstimos pessoais e investimentos. O Qik é o último a se unir a uma rede em crescimento de visionários latino-americanos que confiam na i2c para ajudar a levar suas visões de produtos ao mercado.

“Estamos empolgados por trabalhar com o principal grupo financeiro da República Dominicana a fim de trazer soluções bancárias digitais inovadoras a seu povo”, disse o fundador e diretor executivo da i2c, Amir Wain. “Ao operar em nossa plataforma segura e altamente configurável, a Qik irá oferecer aos clientes acesso a uma experiência intuitiva de pagamento de ponta a ponta com confiabilidade e velocidade incomparáveis no mercado.”

“Queremos revolucionar o sistema financeiro nacional, ao transformar e personalizar a experiência digital dos serviços bancários no país. Este neobanco foi concebido para quem pretende um relacionamento bancário diferente, exclusivamente por meio do telefone celular, com mais flexibilidade e benefícios ao proporcionar uma experiência de pagamento digital primordial, intuitiva e personalizada. Com o Qik trazemos tendências mundiais ao setor bancário nacional”, disse Arturo Grullón Finet, diretor geral e diretor executivo do Qik Banco Digital Dominicano.

As inscrições para entrar na lista de primeiros clientes do Qik já estão abertas em http://www.qik.com.do.

Sobre o Grupo Popular

O Grupo Popular é o maior grupo financeiro da República Dominicana e nasceu em 21 de setembro de 1974. Como empresa-mãe, atualmente é composto por diferentes subsidiárias que operam em diversas áreas de negócios no setor de serviços financeiros, local e internacionalmente. Todas as suas empresas trabalham em conjunto com uma visão sustentável, uma forte governança corporativa e a prática de um modelo de gestão empresarial com base em princípios e valores. Isto é essencial ao crescimento sustentado e aos indicadores financeiros saudáveis do Grupo Popular, permitindo que a organização implemente iniciativas sociais e ambientais com impacto positivo nas comunidades dominicanas, além de agregar valor compartilhado aos clientes e seus mais de 12.000 acionistas. O Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, o primeiro neobanco do país, é a mais recente subsidiária do Grupo Popular e pode ser seguido em @QikBanco no Instagram, Facebook e LinkedIn.

Sobre a i2c Inc.

A i2c é uma fornecedora mundial de soluções bancárias e de pagamento altamente configuráveis. Com uso da tecnologia “building block” proprietária da i2c, os clientes podem criar e gerenciar com facilidade um conjunto abrangente de soluções para créditos, débitos, pré-pagamentos, empréstimos e muito mais, de modo rápido e econômico. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade incomparáveis a partir de uma única plataforma SaaS mundial. Fundada em 2001 e com sede no Vale do Silício, a tecnologia de última geração da i2c oferece suporte a milhões de usuários em mais de 200 países / territórios e em todos os fusos horários. Para mais informação, acesse www.i2cinc.com e siga-nos em @i2cinc.

