ABS lança ABS Wavesight™, uma nova empresa de software marítimo dedicada a liderar operações de frotas no século XXI

* Por: DINO - 30 de novembro de 2022.

A ABS anunciou hoje o lançamento da ABS Wavesight™, uma nova empresa marítima de software como serviço (SaaS) dedicada a ajudar armadores e operadores a otimizar conformidade ao passo em que mantêm as operações competitivas, mais eficientes e sustentáveis.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005869/pt/

ABS Launches ABS Wavesight™, a New Maritime Software Company Dedicated to Leading Fleet Operations into the 21st Century (Photo: Business Wire)

Criada com base no legado de 160 anos de inovação e segurança marítimas da ABS, a ABS Wavesight combina as plataformas Nautical Systems™ e My Digital Fleet™, que são líderes do setor e coletivamente instaladas em mais de 5.000 embarcações em toda a frota global.

“A ABS Wavesight está bem acima de outras empresas de software marítimo, unindo as ofertas expansivas do Nautical Systems e o desempenho inovador e as ferramentas de conformidade da My Digital Fleet em um negócio Saas novo e poderoso”, afirmou Christopher J. Wiernicki, presidente do conselho administrativo, CEO e presidente da ABS. “A ABS Wavesight complementa os principais serviços de classificação da ABS e é uma parte importante da nossa estratégia empresarial geral para apoiar nossos clientes e o setor no desenvolvimento de operações de transporte mais limpas, mais inteligentes e mais seguras.”

Diferente dos produtos dos concorrentes, as soluções integradas e para propósitos especiais garantem uma experiência de usuário coesa que reduz custos, melhora a segurança e elimina ineficiências.

“Nossa visão para a ABS Wavesight é a de fornecer aos nossos clientes um valor incomparável através de um conjunto de produtos que oferecem soluções integradas ao invés das ofertas fragmentadas de fornecedores, APIs abertas ao invés de sistemas fechados que não compartilham dados, e uma arquitetura flexível para fácil integração e manutenção do sistema ao invés de upgrades custosos a cada poucos anos”, afirmou Paul Sells, CEO e presidente da ABS Wavesight. “Nosso foco primário é desenvolver softwares que ajudam os clientes a terem melhor visibilidade das suas operações existentes para mitigar riscos e proporcionar excelência operacionalàmedida que a área de transporte avança para um novo horizonte.”

Entre os produtos principais da ABS Wavesight estão a My Digital Fleet, uma plataforma de análise e visualização de desempenho impulsionada por IA, e o Nautical Systems, sistema de gestão de frotas que fornece ferramentas completas para melhorar a confiabilidade e o desempenho. A ABS Wavesight foi criada baseada nesses recursos integrando perfeitamente os dois produtos para oferecer visibilidade incomparável das frotas e informações em tempo real que impulsionam operações sustentáveis e reduzem riscos operacionais.

Os principais benefícios da ABS Wavesight e seus produtos são:

Uma visão clara para software marítimo digital com um conjunto amplo e integrado de produtos

Confiabilidade e estabilidade da empresa, com 160 anos de experiência ABS

Inteligência de negócios baseada em riscos com a capacidade de apoiar tomada de decisão preditiva usando inteligência artificial

Previsão e cálculo do impacto de intensidade de carbono (CII, Carbon Intensity Indicator) para evitar risco e melhorar o índice

Insight profundo sobre gasto de combustível ao passo em que melhora a eficácia das rotas das embarcações

Integração perfeita de dados terceirizados e confiáveis do setor em uma única plataforma

A ABS Wavesight promove colaboração estratégica entre os parceiros do setor, como Kongsberg Digital e Sofar Ocean, com os principais operadores e armadores, como Capital Ship Management e Diana Shipping Services S.A., que estão implementando a plataforma My Digital Fleet para apoiar suas metas de sustentabilidade organizacional.

Para saber mais sobre a ABS Wavesight, visite o site da empresa em www.abswavesight.com.

▬▬

Sobre a ABS Wavesight



A ABS Wavesight™, uma empresa afiliada da ABS, é líder global no setor de tecnologia marítima, abrindo caminho para descarbonizar as operações em alto mar através da digitalização. Baseada nos sucessos das plataformas líderes do setor, My Digital Fleet™ e Nautical Systems, a ABS Wavesight fornece aos clientes marítimos software de gestão de frotas para melhorar a confiabilidade e o desempenho das suas operações de transporte. O portfólio da ABS Wavesight é composto de tecnologia exclusiva e melhor da categoria e integrações terceirizadas que oferecem informações incomparáveis em cada aspecto das operações de uma frota.

Sobre a ABS



A ABS, fornecedora líder global de serviços de classificação e consultoria técnica para as indústrias marítimas e offshore, está comprometida em estabelecer padrões de segurança e excelência em concepção e construção. Focada na aplicação prática e segura de tecnologias avançadas e soluções digitais, a ABS trabalha com a indústria e os clientes para desenvolver uma conformidade precisa e rentável, um desempenho otimizado e uma eficiência operacional para ativos marítimos e offshore.

###

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005869/pt/

Contato:

Para mais informações, contate o departamento de Relações com a Mídia da ABS: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE