BCDM Law Firm é escolhido o 4º escritório de advocacia mais admirado do Brasil

* Por: DINO - 30 de novembro de 2022.

O escritório de advocacia BCDM Law Firm, com unidades nas cidades brasileiras de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, na cidade indiana de Nova Déli e na cidade chinesa de Shenzhen, foi escolhido, pelo 4º ano consecutivo, como um dos mais admirados do Brasil, no ranking Análise Advocacia 2022, uma das principais publicações de ranqueamento da área jurídica do país, divulgada no dia 17 de novembro. O escritório ocupa a 4ª colocação na categoria de escritório boutique e seu sócio Bruno Barata, graduado pela escola executiva da Harvard Law School e membro do Pacto Global das Nações Unidas, foi escolhido como o 3º advogado mais admirado do Brasil, na categoria de serviços especializados.

A pesquisa foi feita através de entrevistas com 1.038 executivos de 19 estados brasileiros e do Distrito Federal, atuantes em 82 setores da economia.

A distribuição da publicação ocorre anualmente para executivos das 2 mil maiores empresas brasileiras e conselhos de administração; além de dirigentes de entidades, instituições e associações empresariais, setoriais e de classe na área jurídica e autoridades públicas.

O sócio Bruno Barata destacou a importância da premiação: “figurar no ranking da Análise Advocacia é importante não apenas pelo reconhecimento externo do nosso trabalho por alguns dos principais executivos do país mas, também, como motor de motivação para os nossos times no Brasil, na China e na Índia, e para os nossos parceiros”.

Dentre os objetivos do BCDM Law Firm em seu plano de negócios para 2023, além da manutenção das suas operações internacionais na China e na Índia, estão a abertura de nova unidade e a ampliação de sua consultoria jurídica para empresas nas áreas de Contratos, Societário (Fusões e Aquisições), Departamento Jurídico como Serviço (LDaaS), ESG e Compliance.