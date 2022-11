Hidratação e ingestão adequada de nutrientes é essencial à saúde

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de novembro de 2022.

A água é vital para a sobrevivência humana e a hidratação adequada ajuda a manter as estruturas celulares dos tecidos, transportar as substâncias reguladoras dos processos vitais do organismo, dissolver nutrientes e manter o bom funcionamento dos rins e a formação adequada das fezes. Em qualquer período do ano, o desequilíbrio hídrico pode causar complicações ao organismo e, por isso, a recomendação é de ingestão constante de líquidos por pessoas de todas as idades – com um cuidado ainda maior com crianças e idosos. Com a chegada do verão, o corpo pede ainda mais ingestão de líquidos, pois a transpiração ocorre com maior frequência e há necessidade de reposição adequada para evitar a desidratação e outros problemas de saúde.

Em geral, a falta de hidratação adequada pode ter como pior consequência a desidratação, que está associada à perda de sais minerais e de eletrólitos, como sódio e potássio. A desidratação continua a ser uma das principais causas de morbidade e mortalidade em lactentes e crianças menores no mundo todo – lactentes são mais suscetíveis aos efeitos da desidratação por terem maiores necessidades hídricas basais, perda por evaporação maior e inabilidade para comunicar sede ou procurar líquidos.

Estudos também mostram que a desidratação nos idosos tende a agravar problemas de saúde e está entre as principais causas de admissão em emergências. Quando o nível de água nas células diminui, o corpo se defende fazendo com que os rins reabsorvam mais água e, se o problema se agravar, pode haver repercussão significativa sobre a capacidade do organismo de executar suas tarefas. A redução de fluidos em aproximadamente 2% do peso corporal já pode levar a alterações na disposição, na capacidade cognitiva e até mesmo no humor.

Embora a água seja a primeira opção na hora da sede e contenha elementos essenciais para o ser humano, como cálcio, magnésio e sódio, outras fontes são recomendadas para repor líquido no organismo, como sucos, chás e bebidas isotônicas. Uma boa alternativa para o período de férias e viagens que começa em dezembro é optar por bebidas prontas para consumo, que podem ser transportadas na bolsa, mochila ou lancheira.

O Leite Fermentado Yakult completa 87 anos em 2022, e a empresa mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. Para outras informações, basta acessar o site ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected]