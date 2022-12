Vultr reduz preços da largura de banda e introduz agrupação global

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de novembro de 2022.

Vultr®, líder em provisão independente de infraestrutura em nuvem, anunciou hoje mudanças nos preços da largura de banda concebidas para reduzir o custo e a complexidade do dimensionamento das cargas de trabalho mundiais em nuvem.

A partir de 1º de janeiro de 2023, a Vultr irá fornecer preços da largura de banda internacional de modo simples e consistente em todos os seus 27 locais de centrais de dados em nuvem. Cada cliente Vultr agora irá receber dois terabytes (2 TB) de transferência mensal gratuita de dados de saída, além da transferência já incluída em suas instâncias de nuvem. A Vultr agora também irá oferecer entrada gratuita de dados e agrupamento global da largura de banda a nível de conta em todas as instâncias e locais. Os usuários também terão o benefício de uma taxa única de saída mundial reduzida de apenas US$ 0,01 por GB.

Combinado com os preços fixos existentes da Vultr para Cloud Compute, Cloud GPU, Bare Metal, Cloud Storage e serviços nativos de nuvem gerenciados, o novo preço de largura de banda mundial da Vultr reduz drasticamente a complexidade e a incerteza dos preços tradicionais de computação em nuvem. Este modelo simplificado e previsível irá ajudar a eliminar as cobranças inesperadas por excesso e oferecer uma relação preço/desempenho superior para empresas e desenvolvedores em todo o mundo.

À medida que as organizações buscam acelerar a inovação digital, as plataformas de computação em nuvem prometem um modo mais simples, rápido e econômico de dimensionar a entrega mundial e a disponibilidade de novos produtos e serviços digitais. Contudo, modelos de preços complexos dificultam as equipes encarregadas de conceber novos sistemas e provisionar infraestrutura para prever custos, alinhar orçamentos e evitar cobranças inesperadas que impactam negativamente as margens e os planos de investimento em TI.

Como uma plataforma independente com liderança de computação em nuvem, a Vultr simplifica radicalmente as operações em nuvem para oferecer a melhor relação preço/desempenho com preços transparentes e previsíveis. A plataforma da Vultr elimina as variações de preços internacionais com uma taxa única e fixa para instâncias de nuvem em quase todos os seus 27 locais de centrais de dados em nuvem a nível mundial. Com seu novo modelo de preços da largura de banda, a Vultr reduz ainda mais a complexidade de preços e as surpresas de cobrança mensal. Os clientes agora recebem uma generosa atribuição mensal de largura de banda gratuita, a capacidade de agrupar largura de banda em locais geográficos, sem taxas de ingresso e uma única taxa de excesso da largura de banda de baixo custo em todo o mundo.

“Os hiperescaladores combinam os preços elevados da largura de banda e ônus imprevisíveis de excesso da largura de banda, o que com frequência leva a surpresas indesejadas de cobrança a usuários de computação em nuvem”, disse J.J. Kardwell, diretor executivo da empresa-mãe da Vultr, Constant. “A Vultr tem a missão de oferecer às empresas e desenvolvedores em todo o mundo uma facilidade de uso incomparável, relação preço-desempenho e alcance mundial. No momento em que muitos provedores de computação em nuvem optaram por aumentar os preços, estamos orgulhosos de reduzir os preços da largura de banda e ajudar nossos clientes a obter sucesso mais do que nunca.”

Os novos preços da largura de banda da Vultr entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2023. Para mais informação sobre o novo plano de preços, leia a postagem no blog Vultr de hoje ou acesse www.vultr.com.

Sobre a Constant e a Vultr

A Constant, criadora e controladora da Vultr, tem como missão tornar a computação em nuvem de alto desempenho fácil de usar, econômica e acessível localmente para empresas e desenvolvedores ao redor do mundo. O principal produto da Constant, a Vultr, é uma plataforma independente com liderança de computação em nuvem. Favorita entre os desenvolvedores, a Vultr atendeu a mais de 1,5 milhão de clientes em 185 países com soluções flexíveis, escalonáveis e mundiais de computação em nuvem, GPU em nuvem, bare metal e armazenamento em nuvem. Fundada por David Aninowsky, e totalmente inovadora, a Constant se tornou uma das maiores plataformas de computação em nuvem do mundo, sem nunca levantar fundos de capital. Saiba mais em www.constant.com e www.vultr.com.

