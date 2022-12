Dor na lombar atinge 80% da população mundial, segundo a OMS

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de dezembro de 2022.

A dor na lombar atinge homens e mulheres de todas as idades. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população vai desenvolver essa condição em algum momento da vida, e os principais motivos incluem má postura, sobrepeso, esforço físico repetitivo e perda de massa muscular.

De acordo com Mônica Marques, diretora técnica da Cia Athletica, a lombalgia é causada por uma lesão no músculo, mau alinhamento das vértebras ou compressão dos discos intervertebrais. “Ela pode se originar de um desequilíbrio entre a força e a flexibilidade das musculaturas anterior e posterior do tronco, que acabam proporcionando também alterações posturais importantes. A dor na lombar pode irradiar para as pernas, o que é conhecido como ciatalgia ou dor no ciático, o nervo envolvido nesta situação”, explica.

Estilo de vida sedentário, sobrepeso e erros de postura deixam a região lombar enfraquecida, inflexível e rígida. Dependendo da posição e do movimento, o próprio corpo tenta compensar a força colocada sobre ele, causando lesão no músculo, dor e até uma hérnia de disco.

Mônica Marques afirma que a prática regular de exercícios físicos é a forma mais eficaz de aliviar e evitar esse desconforto. “Ao realizar exercícios para dor lombar, você fortalece a musculatura do core, que envolve toda a região abdominal e parte de trás do corpo. Se o objetivo for a perda de peso, as melhores opções são os exercícios aquáticos, como a natação e a hidroginástica, pois trazem pouco ou nenhum impacto sobre as articulações da coluna”.

Já outros tipos de exercícios podem ser inadequados, pois causam mais pressão nos ligamentos e nos discos da coluna vertebral. É o caso da corrida, por exemplo, e de outras atividades que incluem saltos. “Quanto a pessoa estiver com dor, os exercícios abdominais completos devem ser substituídos pelos parciais, que focam nos músculos das costas e da barriga, para fortalecer a coluna lombar e cervical”, diz.

Atividades como alongamento, ioga e pilates são muito bem-vindas para quem tem dor na região lombar. Para quem tem dores muito intensas, é preciso procurar uma orientação médica. Assim, é possível aliar os exercícios para lombalgia com o uso temporário de relaxantes musculares ou anti-inflamatórios.