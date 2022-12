Estudo independente descobre que organizações com muitos ativos podem esperar US$ 21,6 milhões em valor após adotar o Cognite Data Fusion® como uma solução industrial de DataOps

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de dezembro de 2022.

Cognite, líder global em software industrial, anunciou hoje um estudo recém-comissionado conduzido pela Forrester Consulting que examina o potencial retorno sobre o investimento (ROI) e os benefícios comerciais que organizações industriais com muitos ativos podem esperar da implantação de sua plataforma líder de DataOps Industrial, Cognite Data Fusion®.

Os principais do estudo de ROI incluem US$ 21,6 milhões em valor presente líquido agregado a um ROI de 400%, decorrente de melhorias significativas nos fluxos de trabalho de produção, otimização do uso de equipamentos, redução do tempo de parada e planejamento de manutenção aprimorado.

Derivado de pesquisas e entrevistas em primeira pessoa na base de clientes da Cognite em petróleo e gás, manufatura e energia e tecnologia limpa, o estudo fornece fortes evidências de que resolver o problema de dados industriais é fundamental para obter valor dos esforços de digitalização industrial.

“O estudo da Forrester Consulting valida para nós o valor significativo que o Cognite Data Fusion cria para clientes em setores com muitos ativos”, afirmou Girish Rishi, CEO da Cognite. “De acordo com as descobertas, os clientes do Cognite Data Fusion experimentaram um crescimento significativo de receita e economia de custos, o que demonstra o ROI em escala”.

Os destaques do valor que o Cognite Data Fusion oferece incluem:

US$ 9 milhões ganhos com a otimização de maquinário pesado e processos industriais

US$ 5,1 milhões economizados por meio do uso otimizado de energia e custos operacionais reduzidos

US$ 4,8 milhões de valor agregado por meio da redução do tempo de parada

US$ 4,3 milhões de redução de custos ao otimizar a manutenção planejada

Além disso, o estudo encontrou uma série de benefícios não quantificados do Cognite Data Fusion, incluindo a redução dos riscosàsaúde e segurança dos funcionários e melhorias nos relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG). O valor do Cognite Data Fusion decorre de sua capacidade de ajudar as organizações a superar vários desafios críticos relacionados ao gerenciamento de dados industriais:

Acesso aprimorado a dados em vários repositórios

Processo e tecnologia aprimorados para contextualização de dados

Criação simplificada de painéis e análises

Leia o estudo completo e saiba mais sobre como o Cognite Data Fusion resolve o problema de dados industriais fornecendo acesso simples a dados industriais complexos aqui: https://content.cognite.com/forrester-total-economic-impact.

Além disso, a Cognite convida a comunidade industrial a aprender mais sobre o último lançamento do recurso Cognite Data Fusion na nossa gravação da Turnê do produto 2023 .

O Total Economic Impact (TEI) é uma metodologia desenvolvida pela Forrester Consulting que aprimora os processos de tomada de decisões de tecnologia de uma empresa e auxilia os fornecedores na comunicação da proposta de valor de seus produtos e serviços aos clientes. A metodologia TEI ajuda as empresas a demonstrar, justificar e perceber o valor tangível das iniciativas de TI tanto para a alta administração quanto para outras partes interessadas nos negócios. A Forrester adotou uma abordagem de várias etapas para avaliar o impacto que o Cognite Data Fusion pode ter em uma organização, começando por entrevistar seis clientes representativos com experiência no uso do Cognite Data Fusion. Para fins deste estudo, a Forrester agregou as experiências dos entrevistados e combinou os resultados em uma única organização composta com 30 grandes instalações industriais, 25.000 funcionários e receita de US$ 2 bilhões por ano.

Sobre a Cognite

A Cognite é uma empresa SaaS industrial global que foi estabelecida com uma visão clara: capacitar rapidamente as empresas industriais com dados contextualizados, confiáveis e acessíveis para ajudar a impulsionar a transformação digital em grande escala de indústrias de ativos pesados em todo o mundo. Nossa principal plataforma Industrial DataOps, Cognite Data Fusion®, permite que usuários de domínio e dados industriais colaborem com rapidez e segurança para desenvolver, operacionalizar e dimensionar soluções e aplicativos de IA industrial para oferecer lucratividade e sustentabilidade. Visite-nos em www.cognite.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005621/pt/

Contato:

Michelle Holford

Líder global de relações públicas, Cognite

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE