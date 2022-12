NielsenIQ divulga novo relatório focando no impacto da sustentabilidade no setor de bens de consumo embalados

1 de dezembro de 2022.

Hoje, a NielsenIQ divulgou o “The Changing Climate of Sustainability” (O Clima de Mudança da Sustentabilidade), novo relatório focado no impacto da mudança climática no setor de bens de consumo embalados. Nos próximos cinco anos, antecipam-se que custos e governança forçarão os fabricantes, as marcas e os varejistas a se transformarem e se comprometerem com modelos de negócios reais e sustentáveis para mitigar riscos a curto e longo prazo.

“A sustentabilidade está na agenda corporativa há algum tempo, como uma prioridade lenta, sobre a qual alguns negócios vêm tomando decisões proativas para se destacar do restante, enquanto outros adotaram uma abordagem de esperar e ver o que acontece”, afirmou Regan Leggett, líder de previsões da NielsenIQ. “Os custos explosivos de energia, a quebra de safras e a interrupção na cadeia de suprimentos estão forçando as empresas a prepararem os modelos de negócios existentes para o futuro ou encararem incertezas e implicações relativas a maiores custos.”

Entre os desafios na cadeia de suprimentos, pressões inflacionárias e consumidores com intenções de compra cautelosas, o relatório indica que os consumidores estão mais informados sobre sustentabilidade e exigem ação e responsabilidade corporativa. O novo relatório abordou áreas-chave, como:

Como os custos explosivos estão acabando com os modelos de negócios existentes devido ao impacto da mudança climática. Como a intensificação de governança e regulamentação está gerando momentum para a sustentabilidade. Como o sentimento do consumidor está mudando de “bom para se ter” para um novo padrão básico na sua tomada de decisão. Qual é o papel das diferentes partes interessadas em insistir na agenda de sustentabilidade? Em quem os consumidores confiam? E como as empresas podem ajudar os consumidores a fazer escolhas mais sustentáveis? Como será o futuro da sustentabilidade para varejistas, marcas, consumidores e governo? Que ações as empresas devem tomar agora para alcançar as metas futuras e garantias feitas pelos governos?

“Os consumidores querem ajudar a viver e consumir de forma sustentável; entretanto, nem todas as corporações têm práticas sustentáveis”, afirmou Nicole Corbett, vice-presidente de Liderança de Pensamento da NielsenIQ. “Na última década, os consumidores vêm pedindo por uma revolução ecológica que não se materializou, e a falsa preocupação com o ambiente e a inação por parte das marcas e varejistas têm deixado os consumidores com graus variados de confiança nessas partes.”

O clima de mudança da sustentabilidade alcançou um momento crítico, e os próximos cinco anos trarão uma mudança drásticaàmedida que as empresas se transformam para atender a novas demandas, diretrizes e realidades de como fazer negócios. A ação autêntica por parte de empresas proativas e genuínas terá vantagem estratégicaàmedida que os setores correm para atender aos requerimentos e exigem esforços sustentáveis.

Para as informações mais recentes do relatório, acesse: https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2022/the-changing-climate-of-sustainability-has-reached-a-critical-moment/.

Sobre a NielsenIQ

A NielsenIQ, empresa global de serviços de informações, oferece o padrão de excelência em medição de consumo e varejo, por meio do entendimento mais conectado, completo e acionável do consumidor omnicanal global em evolução. A NielsenIQ é a fonte confiável para as indústrias que atendemos e a pioneira que define o próximo século de medição de consumo e varejo. Nossos dados, informações conectadas e análises preditivas otimizam o desempenho de empresas de bens de consumo embalados (CPG, consumer packaged goods) e varejo, aproximando-as das comunidades que atendem e ajudando a promover o seu crescimento.

A NielsenIQ, empresa do portfólio da Advent International, conta com operações em mais de 90 mercados, abrangendo mais de 90% da população mundial. Para mais informações, acesse NielsenIQ.com.

