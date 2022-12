PM Factory Netherlands implanta o Packet Gateway nativo da nuvem da Mavenir para alimentar seu conjunto de soluções MVNO

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de dezembro de 2022.

A Mavenir, provedora de software de rede que vem construindo o futuro das redes com software nativo da nuvem e que funciona em qualquer uma, anunciou hoje a implantação de seu Packet Gateway (PGW) também nativo da nuvem na PM Factory BV nos Países Baixos. A PM Factory agora pode elevar significativamente sua oferta de Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) de 2G e 3G até soluções 4G VoLTE e VoWiFi, trazendo interconexões de voz e dados por meio de Operadoras de Rede Virtual Móvel (MVNO).

A PM Factory fornece componentes de rede móvel gerenciados para operadoras e provedores de serviços para o fornecimento de serviços de telecomunicações móveis e conectividade. O PGW da Mavenir foi o componente crucial para desbloquear a nova oferta 4G da PM Factory, entregando VoLTE seguro, confiável e flexível a muitos de seus clientes no mercado. Este projeto representa o início de uma colaboração contínua para futuras capacidades 5G nos Países Baixos e expansão para os mercados europeus.

Com as crescentes expectativas dos parceiros MVNO da PM Factory em torno do nível de conectividade e acessoàtecnologia, a integração do PGW da Mavenir foi fundamental para atualizar a tecnologia MVNO pré-existente, que poderia não ser confiávelàmedida que a voz e os dados trocam entre 3G e 4G. A PM Factory está oferecendo melhor alcance e qualidade, ao mesmo tempo em que fornece acesso a interconexões completas de dados e voz 4G, incluindo VoLTE e VoWiFi.

Victor La Bree, co-fundador da PM Factory, disse: “Uma grande parte do nosso negócio é a integração móvel fixa, com voz conectada ao PBX, APN de dados conectado ao Radius e integração de SMS com SMSC para MVNOs. Com a mudança de hábitos de trabalho e os avanços na tecnologia, ficou claro que precisávamos investir em tecnologia de alto calibre para poder oferecer os serviços confiáveis e de qualidade que nossos parceiros MVNO precisavam. A Mavenir entendeu o que era necessário e sua solução Packet Gateway nativa da nuvem nos permitiu oferecer serviços de voz e dados seguros de qualidade via 4G e ser mais competitivos no mercado. Estamos ansiosos para o nosso trabalho contínuo em conjunto, usando isso como um trampolim para soluções e ofertas ainda mais sofisticadas, particularmente aproveitando o 5G”.

Ashok Khuntia, presidente de Core Networks da Mavenir, disse: “Nossa solução Packet Gateway nativa da nuvem oferece maior acessibilidade, permitindo que as MVNOs aproveitem os benefícios do 4G. Desde a criação de redes privadas até o fornecimento de VoLTE e VoWiFi mais confiáveis, a Mavenir traz soluções comprovadas para resolver desafios críticos de negócios.”

Os principais atributos da solução da Mavenir incluem:

Núcleo de pacotes convergentes da Mavenir que oferece 2G/3G/4G/5G, não-3GPP e Acesso Fixo por Fio em todas as opções não-autônomas (NSA) e autônomas (SA)

Capacidade de reduzir para um único servidor para Rede Privada e MEC e aumentar a escala para casos de uso de consumidores e IoT

A escalabilidade inerente do software permite a implantação de qualquer tamanho e crescimento incremental. O dimensionamento independente na sinalização, na taxa de transferência e no armazenamento pode ser alcançado, preservando o desempenho líder do setor

O PGW da Mavenir faz parte do portfólio MAVcore nativo da nuvem construído em uma arquitetura aberta que oferece fácil dimensionamento de aplicativos e serviços, desacoplamento de hardware, agilidade, portabilidade e resiliência.

Sobre a Mavenir:

Como a único provedora de software de rede end-to-end nativo da nuvem do setor, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação da rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicações e empresas em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes do mundo. A Mavenir está construindo o futuro das redes e da tecnologia avançada e pioneira, concentrando-se na visão de uma única rede automatizada baseada em software que funciona em qualquer nuvem. www.mavenir.com

Sobre a PM Factory

A PM Factory BV nos Países Baixos fornece componentes de rede móvel gerenciados para operadoras e provedores de serviço para o fornecimento de serviços de telecomunicações móveis e conectividade. www.pmfactory.nl

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005228/pt/

Contato:

Mavenir PR Contato:



[email protected]



Maryvonne Tubb (EUA)

Emmanuela Spiteri (EMEA)

Fonte: BUSINESS WIRE