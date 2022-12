Setor de construção civil tem expectativas de crescimento para 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de dezembro de 2022.

Segundo uma pesquisa realizada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor de construção civil registrou 430 mil novas vagas de emprego com carteira assinada entre março de 2020 a maio de 2022, e a quantidade de novas obras e projetos tiveram um crescimento de 3% no primeiro semestre deste ano. A expectativa para 2023 também é otimista: de acordo com um levantamento realizado pela Prospecta Analytica, a previsão é que o mercado tenha uma expansão de 4,5%.

Entre os fatores que impulsionam a estimativa positiva é a estabilidade do preço dos materiais de construção e a melhora na economia do país, que gera mais confiança no consumidor.

Para o engenheiro Paulo Sérgio Ramalho, diretor da Repinte, empresa que atua na área de restauração predial, o mercado tem se mostrado confiante desde o período de pandemia. “Mesmo durante o isolamento o setor continuou suas atividades por ser um serviço essencial. O mercado de construção civil movimenta grande parte da economia do país, com os indicadores econômicos positivos e os investimentos certos, o segmento só tende a crescer”, falou o empresário.

No franchising o desempenho não é diferente. De acordo com os últimos dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de Casa e Construção registrou um faturamento de R$ 3,5 bilhões no 2º trimestre de 2022, crescimento de 17,4% em relação ao ano anterior.

“Iniciamos o nosso processo de expansão como franquia esse ano justamente por ver esse bom movimento do mercado, muitos projetos estão saindo do papel e acreditamos que a demanda irá aumentar no Brasil inteiro em 2023”, falou Paulo.