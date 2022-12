Sistema de gestão auxilia no planejamento empresarial para o próximo ano

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de dezembro de 2022.

Analisar os resultados, identificar oportunidades de melhorias e definir novas metas. Essas ações fazem parte da elaboração de um planejamento estratégico do negócio para o ano seguinte.

A implementação de uma ferramenta vem se destacando no mundo empresarial para auxiliar na gestão dessas atividades. Um estudo realizado pela Panorama Consulting revela que das empresas que investiram na tecnologia, 50% viram uma melhoria nos seus processos.

De acordo com José Claudionor, diretor da ADV Tecnologia, empresa que fornece soluções de gestão, as companhias apostam cada vez mais na tecnologia para aumentar a produtividade, reduzir erros manuais e gerar lucros. “Diante das inúmeras atividades que cada colaborador exerce, os gestores buscam ferramentas que automatizam as atividades e facilitam o trabalho sincronizado de diferentes departamentos”.

Um planejamento bem estruturado é fundamental para o futuro e sucesso da empresa. Mas na hora de colocar a mão na massa, muitas vezes fica difícil organizar as informações e transformar ideias em planos de ações. “O sistema de gestão é um recurso indicado para realizar essa programação, pois possibilita o gerenciamento dos dados de forma inteligente, além de organizá-los para a tomada de decisões”, diz ele.

Ainda de acordo com dados da pesquisa Panorama Consulting, a implementação de um software empresarial levou a uma melhoria de 95% na gestão de processos dos negócios. “O último trimestre do ano é o momento ideal para as empresas procurarem tecnologias que agreguem valor na revisão das metas e na criação de novos objetivos”, afirma o especialista.

Para mais informações:

https://www.advtecnologia.com.br