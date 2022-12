Webhelp recebeu as melhores classificações em experiência do cliente globalmente pelo Everest Group

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de dezembro de 2022.

Webhelp, um líder global em experiência do consumidor BPO, anunciou seu reconhecimento como Major Contender (maior concorrente) em sua primeira avaliação nas Américas pela empresa de análise e líder global Everest Group em seu Customer Experience Management (CXM) nas Américas – PEAK Matrix® Assessment 2022. A empresa também foi nomeada como Major Contender e Star Performer na APAC’s Customer Experience Management (CXM) – com PEAK Matrix® Assessment 2022. Em seus quatro anos concorrendo, o grupo foi definido como líder em EMEA no Everest Group’s Customer Experience Management (CXM) no EMEA – PEAK Matrix® Assessment 2022.

“A Webhelp tornou-se um dos provedores de CXM de mais rápido crescimento na região das Américas, apoiado por suas aquisições estratégicas e parcerias no espaço CX nos últimos anos. Ela se posicionou bem para atender às demandas transformacionais dos clientes por meio de ofertas como suporte omnicanal, soluções digitais, estruturas de preços híbridas e cocriação de serviços inovadores, entre outros”, disse David Rickard, vice-presidente do Everest Group.

“Como fornecedor proeminente na região EMEA, a Webhelp tem uma ampla gama de ofertas, como serviços de consultoria de valor agregado e ferramentas baseadas em IA e CX hiperpersonalizado. Ela aproveita as soluções de API e RPA para fortalecer a proposta de valor de sua capacidade de vendas B2B, destacando assim sua prontidão digital. Também está impulsionando a co-inovação e adotando modelos de precificação baseados em produtos e resultados para permitir parcerias estratégicas com seus clientes”.

Os relatórios do Everest validam a estratégia de crescimento da Webhelp, que viu o grupo desenvolver capacidades inovadoras e expandir sua presença globalmente, com foco nas principais regiões estratégicas, para estabelecer firmemente sua posição como um importante provedor global de CXM presente em mais de 60 países.

Nos últimos 12 meses, o grupo cresceu significativamente nas Américas, com base na recente aquisição e integração da BPO OneLink e Dynamicall. Desde a pesquisa CXM Peak do Everest, a Webhelp também concluiu a aquisição do Grupo Services, um dos principais fornecedores brasileiros de CX, BPO e soluções de tecnologia que suportam as principais marcas americanas e brasileiras. Na EMEA, a Webhelp adquiriu o facilitador de crescimento inovador, Uitblinqersv, na Holanda.

A pesquisa do Everest reconhece a capacidade da Webhelp de impulsionar o pensamento digital primeiro, apoiado por parcerias recentes com provedores de tecnologia que fornecem CX hiperpersonalizado. Ele também destacou o programa designado da Webhelp para oferecer suporteàexperiência do cliente para start-ups e expansão, The Nest, e o investimento significativo do grupo na Webhelp Anywhere, que ajuda os clientes a garantir o futuro de suas operações de CX, projetando e construindo um modelo de entrega sob medida que combina os melhores talentos, serviços e suporte em qualquer local do mundo.

“Estamos muito satisfeitos com nosso desempenho no Everest CXM PEAKs, demonstrando nossa posição como líder global. Esta classificação destaca o sucesso de nossa expansão estratégica em regiões-chave, como as Américas e APAC, bem como nosso investimento contínuo em inovação, tecnologia e em nosso pessoal. Aproveitamos o aprendizado das avaliações dos analistas para melhorar continuamente nossos serviços e apoiar ainda mais nossos clientes na criação de jornadas do cliente verdadeiramente revolucionárias”, disse Olivier Duha, CEO e cofundador da Webhelp.

A Avaliação PEAK Matrix® 2022 dos Serviços CXM do Everest Group fornece avaliações detalhadas de 37 provedores de serviços CXM nas Américas; e para APAC, a pesquisa apresenta avaliações detalhadas de 20 prestadores de serviços CXM. Na EMEA, foram avaliados 25 provedores de serviços CXM. Cada avaliação analisa os pontos fortes e as limitações dos provedores de serviços estudados, considerações de sourcing para os compradores e fornece uma visão abrangente do sucesso de mercado, visão e estratégia do provedor de serviços, foco e recursos, soluções digitais e tecnológicas, investimentos de domínio e retorno do comprador.

Este anúncio segue uma série de elogios dos principais analistas do setor, com a Webhelp posicionada como Líder no Gartner Magic Quadrant 2022 para BPO de Atendimento ao Cliente. Além disso, a Webhelp foi nomeada o provedor CX mais inovador no Relatório Frost Radar™ 2021 da Frost and Sullivan.

– FIM –

Sobre a Webhelp

A Webhelp projeta, entrega e otimiza experiências humanas inesquecíveis para o mundo digital de hoje – criando jornadas de clientes que mudam o jogo. Das vendas ao serviço, da moderação de conteúdo ao gerenciamento de crédito, a Webhelp é um parceiro de ponta a ponta em todas as jornadas do cliente B2C e B2B. Seus mais de 110.000 funcionários apaixonados em mais de 60 países prosperam em fazer a diferença para as marcas mais empolgantes do mundo. A Webhelp é atualmente propriedade de sua administração e do Groupe Bruxelles Lambert (Euronext: GBLB), uma importante holding global de investimentos, desde novembro de 2019. Para obter mais informações sobre a Webhelp, visite Webhelp.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005572/pt/

Contato:

Contato de mídia



Abigail Blackburn

[email protected]

AxiCom

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE