Beelieve agência de marketing digital fala sobre Performance Integrada

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 2 de dezembro de 2022.

Uma pesquisa realizada pelo Portal Resultados Digitais no ano passado mostrou que 94% das empresas brasileiras escolheram o Marketing Digital como estratégia de crescimento. A maior parte das empresas respondentes (40%) disse que, embora tenha gerado demanda por meio de conteúdo, e-mail marketing, redes sociais e mídia paga, ainda não possui um critério de qualificação entre Marketing e Vendas.

Ainda de acordo com a pesquisa, 95% de todas as empresas que empregaram o Marketing Digital na rotina reconhecem que suas estratégias têm algo a melhorar. Dentre esse público, outro ponto da pesquisa chama ainda mais atenção: 32,5% dos negócios acreditam que suas estratégias online não são nada eficientes, ponto que, na visão da Agência Beelieve, especializada em Marketing Digital, pode ser resultado da falta de sinergia entre os processos.

De acordo com o Líder Operacional Adelmo Dias, que conhece bem o mercado de tecnologia, e a Líder de Atendimento Louise Cristo, que lida com as necessidades dos clientes diariamente, o Marketing Digital das empresas precisa seguir uma estratégia de performance integrada a áreas como Brand Content, Inbound, Development, entre outros, para que o objetivo das empresas, de crescer no digital, possa ser provado durante a jornada. A seguir, ele explica no que consiste essa estratégia e como ela pode ser executada:

O que é performance integrada dentro do Marketing Digital?

O Marketing de performance é uma estratégia digital, na qual as ações são pagas com base apenas no desempenho da campanha, anúncio ou quando a conversão desejada ocorre.

Como ela pode ser executada?

A conversão é definida antes da veiculação das campanhas, pode ser uma venda, a geração de um lead ou o engajamento do público-alvo, por exemplo.

Todas as empresas podem optar por seguir uma estratégia de performance integrada ao adotarem o Marketing Digital?

Ações focadas em performance geram aumento no ROI (Return Over Investment ou Retorno sobre investimento – em português) e favorecem muito o crescimento na receita digital da empresa, por isso, todas as empresas podem seguir uma estratégia de performance integrada ao adotarem o Marketing Digital.

Como a performance integrada pode auxiliar nos resultados do Marketing Digital?

O foco das ações de marketing de performance é a utilização de mídias específicas para obter um retorno mensurável e positivo de cada ação.

A pesquisa do Portal Resultados Digitais diz que mais de 32% acham que suas estratégias em Marketing Digital não são eficientes. A performance integrada poderia mudar essa realidade?

Para chegar neste tão desejado retorno, existem diversas mídias de performance que podem ser utilizadas de maneira assertiva para chegar no objetivo final. Vale ressaltar que cada modelo de mídia digital oferece recursos importantes para quem quer bons números de conversão e, claro, acompanhar de perto o retorno sobre investimento em cada ação.

Para saber mais sobre Marketing Digital e performance integrada, basta acessar: www.beelieve.ag