Empreendedorismo 4.0 traz inovação tecnológica para empresas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 2 de dezembro de 2022.

O ano de 2022 chegou trazendo o empreendedorismo 4.0 como principal tendência de mercado, tendo em vista os avanços tecnológicos ao longo dos anos e a crescente demanda da transformação digital.

Esse movimento faz parte da Quarta Revolução Industrial, onde existe conectividade entre máquinas, equipamentos, aparelhos móveis e inteligência artificial. Nunca antes a realidade virtual esteve tão próxima do mundo físico e conhecer esse mecanismo, que implementa tecnologias inovadoras para melhorar a qualidade de vida das pessoas e otimizar os processos das empresas é, no mínimo, um diferencial para um negócio se destacar no mercado.

Ficar parado no tempo e ter um projeto saturado com os mesmos produtos e serviços, ano após ano, também não é vantajoso no atual contexto da transformação digital. “Um empreendedor antenado precisa constantemente buscar atualizações que possam agilizar operações com maior eficácia e produtividade, além de não perder o foco nas necessidades de seus colaboradores e clientes”, ressalta o diretor de marketing e comunicação da Prolinx, Presleyson Lima.

Por outro lado, ele pontua que empregar tecnologias no dia a dia de trabalho, por mais satisfatórias que pareçam ser, ainda não caracteriza a nova era mundial. Essa, por sua vez, é representada por empresas que utilizam inovações tecnológicas da Indústria 4.0. “Inteligência Artificial, Big Data, Internet das Coisas, Machine Learning e Cloud Computing são alguns recursos tecnológicos que efetivamente estão transformando o mundo de uma forma geral”, exemplifica Lima.

Benefícios do empreendedorismo 4.0 – O desenvolvimento de novos modelos de negócios passa pela aplicação do empreendedorismo 4.0. “Seu surgimento revolucionou a visão de funcionamento das organizações, elevando a automatização para um patamar bem acima do que era conhecido até então”, explica o professor acadêmico.

A adoção do empreendedorismo 4.0 requer investimento, afinal, está condicionado à modernização de máquinas, sistemas e culturas organizacionais. No entanto, investir só vai originar relevantes reduções de custos e tempo. Com as tecnologias propostas pelo empreendedorismo 4.0, Lima afirma que os processos podem ficar mais autônomos, ágeis e seguros, compensando os desafios e as mudanças. Já os dados estão interconectados de forma quase instantânea nesse processo, o rastreamento da produção e a tomada de decisão são agilizados em período recorde.

Lima esclarece, ainda, que se a empresa não for sustentável, não está conectada ao empreendedorismo 4.0. De acordo com ele, é preciso observar as corporações que estão ingressando nesse modelo de negócio. “Não faltam preocupações com o meio ambiente e a procura por soluções sustentáveis durante os ciclos de trabalhos”, completa.