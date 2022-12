Esri nomeada líder no Relatório de Análise de Risco Climático 2022 por firma independente de pesquisa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de dezembro de 2022.

As organizações estão usando uma tecnologia moderna de sistema de informações geográficas (SIG) para melhor entender os riscos apresentados pela mudança climática e tomar ações. Com o mapeamento, análise e visualização impulsionados por SIG, os líderes podem determinar os custos e benefícios dos seus planos, mitigar danos relacionados ao clima e tomar decisões sustentáveis a despeito da imprevisibilidade do planeta. A Esri, líder global em SIG usado por muitas das empresas da Fortune 500 e governos mundialmente para melhorar essas práticas sustentáveis, foi reconhecida pela firma independente de pesquisa Forrester em seu relatório, The Forrester New Wave™: Climate Risk Analytics, Q4 2022 (Análise de Risco Climático, quarto trimestre de 2022).

No relatório, preparado pela analista principal Renee Murphy, a Esri recebeu uma classificação diferenciada, a maior pontuação possível, em nove de dez critérios, incluindo “Processamento avançado de dados”, “Visualização” e “Modelagem de ameaças”.

O relatório da Forrester diz que a Esri “oferece recursos líderes de visualização de dados e processamento avançado” e que “a plataforma da Esri atua como uma ponte entre os provedores de dados climáticos (NASA, NCAR, NOAA, etc.) e as operações empresariais.” O relatório observa: “Se você tem ativos físicos que podem ser ameaçados pelo clima, a Esri pode posicionar os dados e processos para apontarem a oportunidades de resiliência operacional.”

“Achamos que o reconhecimento da Forrester demonstra o compromisso de longa data da Esri em apoiar nossos usuários em proteger o ambiente enquanto constroem organizações resilientes”, afirmou Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. “À medida que os efeitos da mudança climática aceleram e se intensificam, ter os líderes com uma abordagem geográfica a este problema fundamentalmente global é mais importante do que nunca. Parte da nossa missão é contribuir para a capacidade deles de encarar os desafios de sustentabilidade com os melhores recursos tecnológicos”.

“Os efeitos da mudança climática são espaciais em natureza e claramente visíveisàmedida que se desdobram diante de nós ao redor do mundo”, afirmou Dawn Wright, cientista-chefe da Esri. “O mapeamento e a análise estão se tornando cruciais para entender os riscos das ameaças, especialmente dadas as suas associações com locais específicos. Estamos felizes de fornecer essas ferramentas através de esforços globais para mitigar o risco climático.”

Para saber mais, acesse esri.com/en-us/about/climate-change/overview.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221202005269/pt/

