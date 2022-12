Humanização e eficiência na saúde serão temas de debate em Aracaju

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de dezembro de 2022.

Os cenários da saúde estão cada vez mais complexos, uma revolução silenciosa está em curso, fusões, aquisições e verticalizações. Nesse contexto a Sociedade Brasileira de Direito Médico e a Sociedade Brasileira de Médicos Executivos finalizará em Aracaju a última edição da turnê Customer Experience in Healthcare (CXH), que já visitou 12 cidades do Brasil, levando mais de 1700 profissionais de saúde e gestores hospitalares a reflexões importantes sobre medicina baseada em valor, eficiência operacional, cenários de negócios e experiência do paciente.

“Tem sido revelador ouvir os depoimentos e as experiências de médicos de todo país sobre questões estratégicas e relacionamento médico-paciente, que cria uma atmosfera muito interessante de colaboração entre instituições e profissionais de várias especialidades”, comenta Dr. André Chiga, professor da Fundação Dom Cabral e mentor executivo da Universidade Corporativa da ANADEM.

Conhecer os clientes de várias gerações, com comportamentos e desejos diferentes, e integrar a expectativa com a entrega dos serviços é um desafio abordado no evento.

Como tornar tangível indicadores intangíveis como o sentimento gerado pelo atendimento, que define a satisfação e o potencial de recomendação dos serviços médicos também é tema abordado na conferência.

Acontecerá na próxima terça-feira, dia 6 de dezembro, em Aracaju, no Auditório do Centro Médico Jouberto Uchoa de Mendonça, onde também ocorrerá o coquetel de encerramento.

Inscrições gratuitas para profissionais de saúde e gestores hospitalares pelo e-mail [email protected] – vagas limitadas.