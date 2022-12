Treino respiratório se torna solução depois da Covid-19

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de dezembro de 2022.

Com o impacto da Covid-19, o Vasco da Gama, clube de futebol carioca, implementou uma nova estratégia com foco no fortalecimento da musculatura respiratória. Alexandre Barbosa, fisioterapeuta desportivo e coordenador do Vasco da Gama, revelou que após os efeitos colaterais que afetaram os jogadores do time durante a pandemia, foi avaliado um déficit no físico dos atletas, principalmente aqueles que contraíram o vírus da Covid-19.

Os integrantes do time relataram que ao retornar sentiam falta de ar nos treinamentos que exigiam mais a capacidade aeróbica. O especialista afirma que a respiração influencia diretamente na performance física, mental e a alteração do padrão respiratório junto com a diminuição da capacidade inspiratória diminui a capacidade de oxigenação de tecido e órgãos, interferindo no desempenho e no processo de decisão.

A coordenação do Vasco iniciou um programa experimental através de avaliações e reavaliações sistemáticas em atletas, analisando resultados instantâneos do sistema respiratório e inserindo o treino com a linha mecânica, inclusive na categoria de base. Além de preventiva, essa estratégia também vai contribuir para a preparação do condicionamento físico dos novos jogadores, potencializando a força e resistência dos músculos respiratórios, já que o jogo começa com a respiração.

O especialista, Alexandre Barbosa, ressalta “o Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) com o POWERbreathe aumentou 30% da capacidade inspiratória dos atletas e a melhora do desempenho nos treinos que foram monitorados, diminuindo a fadiga, o cansaço e o metaborreflexo enquanto o time cria táticas para evoluir cada vez mais a performance“.

Uma pesquisa realizada pela Kantar IBOPE Media aponta que 68% dos internautas brasileiros se consideram fanáticos por futebol. Segundo a Federação Internacional de Futebol (FIFA), cerca de 270 milhões de pessoas atuam em atividades diretamente relacionadas ao esporte. Um estudo da Sports Value aponta que a indústria esportiva movimenta US$ 756 bilhões por ano e sofreu um grande impacto econômico durante a pandemia. De acordo com o Coronavírus Brasil, veículo oficial de comunicação sobre a situação epidemiológica do país, 35.104.673 de casos confirmados para a Covid-19 e 689.341 que vieram a óbito. A estratégia do Vasco é um método preventivo para evitar que os sintomas da Covid-19 afetem o sistema respiratório dos jogadores.