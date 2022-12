Avantia está entre as principais parceiras de segurança da Gerdau

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 2 de dezembro de 2022.

O sistema de monitoramento inteligente permite uma visão do todo em uma empresa e pode ser usado desde o controle para segurança dos trabalhadores nas indústrias até na gestão da produção e otimização dos recursos nas unidades. Pensando nisso, a Avantia – empresa de segurança eletrônica nacional, com 24 anos de história, é parceira da Gerdau desde 2014, quando foi dado início a um projeto de câmeras de monitoramento para segurança empresarial.

Desde então, a Avantia faz parte de um grupo de empresas que presta serviço de forma corporativa, atendendo à maior parte das regionais, e atua como uma central de inteligência na análise da segurança empresarial com o objetivo de atender as necessidades de security, com as câmeras de perímetro para controle de material, contra roubos e invasão; e safety, para a segurança dos colaboradores. Na área de serviço, cuida dos processos dentro da indústria, através de algoritmos de Inteligência Artificial em câmeras de segurança. Com o projeto, os custos com monitoramento caíram mais de 40% e a produtividade cresceu.

Segundo Maurício Ciaccio, sócio e Diretor Comercial da Avantia, a empresa vem investindo na criação de produtos e soluções digitais para melhorias dentro da Gerdau. “Nosso braço de soluções digitais, a WeSafer, desenvolveu analíticos de vídeo customizados para as necessidades da Gerdau. Com estas soluções, é possível ter uma visão de muitos espaços da empresa e atuar com segurança patrimonial e controle sobre os trabalhadores”, explica.

A curto prazo, a companhia estuda estender a parceria com a Avantia e já planeja um novo projeto: a criação de uma central de monitoramento integrada (CMI). “A ideia é implantar algo semelhante ao que temos em Recife, porém com um leque muito maior. Essa central deve ser suportada por analíticos, sensores e softwares adequados para dar uma visão mais ampla das 12 mil câmeras e, assim, fazer um gerenciamento do parque de uma forma mais eficiente”, conclui Marcio Ailto Barbieri Homem, gerente corporativo da Gerdau.

Sobre a Avantia – Empresa de segurança eletrônica, com mais de 24 anos de história. Atende clientes de todo o Brasil, com integração de sistemas e implementação de soluções próprias de tecnologia, baseadas em Inteligência Artificial, desenvolvidas em seu centro de pesquisa e inovação, situado no Porto Digital de Recife.