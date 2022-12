Comissão Espacial Saudita anuncia o lançamento do Programa Acelerador Espacial Saudita

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de dezembro de 2022.

A Comissão Espacial Saudita anuncia o lançamento do seu Programa Acelerador Espacial Saudita, alinhado com a visão do Reinado de se tornar um centro global de inovação até 2030. O programa busca aprimorar o setor espacial nacional através do desenvolvimento de sua infraestrutura e permitir que empresários e empresas locais invistam em soluções espaciais inovadoras.

O Programa trata da condição atual do setor espacial do Reinado e propõe soluções espaciais proativas. Através da implementação deste programa, a comissão aquecerá o ecossistema local e determinará seu grau de maturidade, garantindo que o setor se torne viável nos próximos anos, proporcionando um ambiente comercial consolidado para crescimento e inovação, no qual os empreendedores possam prosperar – no geral, melhorando a eficácia dos futuros programas e iniciativas da comissão a longo prazo.

O Programa Acelerador Espacial Saudita está sendo apoiado por uma iniciativa maior: o futuro Escritório para Desenvolvimento do Empreendedorismo, que busca consolidar uma nova unidade de negócios dentro da comissão, dedicada a possibilitar o cenário empreendedor espacial no Reinado. Seu objetivo é avaliar a condição atual do setor, adotar as melhores práticas globais e desenvolver um plano de ação para os negócios locais. Com relação ao Programa Acelerador Espacial Saudita, a unidade foca em dar suporte às startups locais e internacionais, o que aprimorará o promissor e emergente setor espacial no Reinado. Os empreendedores e as startups participantes terão suporte no alinhamento dos seus projetos com as melhores práticas reconhecidas internacionalmente para alcançar as metas de 2030 do Reinado.

Por meio da parceria com a Techstars, a Comissão Espacial Saudita lançará seu primeiro coorte em janeiro de 2023 para iniciar este novo momento. Através desse primeiro coorte, a comissão poderá acessar um nicho de mercado focado em tecnologias relacionadas ao setor espacial, incluindo drones, tecnologia aviônica, estruturas avançadas, análise geoespacial e várias outras tecnologias que contribuem para o desenvolvimento do setor.

Empreendedores aspirantes, tanto internacionais quanto locais, que estejam interessados em desenvolver suas soluções inovadoras no setor espacial são encorajados a se candidatarem para o primeiro coorte do Programa Acelerador Espacial Saudita até 12de dezembro. As startups qualificadas que atenderem aos critérios receberão vários benefícios, incluindo suporte da comissão, acesso aos investidores, suporte financeiro de até SAR 60.000 para cada startup, treinamento especializado com especialistas internacionais, oportunidades para fazer networking e mentoria individual.

Para se candidatar: https://accelerator.saudispace.gov.sa/

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221205005425/pt/

Contato:

Frank M. Salzgeber

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE