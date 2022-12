Conferência reúne setor de gestão de frotas em São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de dezembro de 2022.

A cidade de São Paulo (SP) recebeu entre os dias 8 e 9 de novembro a 8ª Conferência Global PARAR, considerado o evento mais relevante da gestão de frotas do país. O congresso reuniu nomes influentes do mercado e da indústria automotiva na AMCHAM Business Center, após a realização de duas edições no formato on-line por conta do auge da pandemia de Covid-19 e celebrou os 10 anos do Instituto PARAR.

A conferência contou com mais de 1300 inscritos, que participaram de 10 horas de conteúdo na plenária principal. A feira de negócios, espaço comercial do evento, reuniu 27 expositores, com direito à mostra de carro blindado, caminhão guincho elétrico, modelos elétricos para test drive e um pool de soluções selecionadas para a gestão de frotas.

Entre os temas principais, o evento abordou como a conectividade embarcada pode impactar a gestão de frotas, quais as novas ameaças a cibersegurança precisa prevenir e o que muda na noção de sustentabilidade para frotas com a consolidação do ESG (Environmental, Social e Governance, na sigla em inglês – Ambiental, Social e Governança, em português).

O conteúdo foi dividido entre mesas redondas, palestras, education sessions e convidados internacionais para, segundo os organizadores, oferecer uma experiência plural e com formatos diversos.

O evento reuniu mais de 150 gestores e recebeu convidados internacionais e parceiros de longa data em formato presencial e digital. As mesas e palestras se concentraram em temas estratégicos para o atual momento da gestão de frotas brasileira, como a inserção do ESG nas frotas, o balanço econômico da indústria e as tecnologias emergentes nas frotas, a segurança e a prevenção de riscos.

A conferência também contou com uma feira de negócios que proporcionou um momento de aproximação dos convidados com soluções inovadoras para o mercado de frotas. Além disso, o evento reservou um espaço para startups.

A 8ª edição da feira também realizou o PARAR Awards, uma premiação trazida ao Brasil em parceria com a Nafa (North American Fleet Association), a maior associação de gestores de frotas do mundo. Na premiação, profissionais e empresas foram reconhecidos pelos seus feitos e prestigiados compondo o ranking de melhores do ano.

Golfleet Tecnologia expande participação no congresso

A Golfleet Tecnologia – empresa que atua com tecnologia para gestão de frotas leves – esteve presente na 8ª Conferência Global PARAR como empresa idealizadora do Instituto PARAR. Ricardo Imperatriz, CEO da empresa, conta que mais de 500 pessoas passaram pelo estande da marca, onde puderam conhecer o software Golfleet e o seu novo App Golfleet Driver, em uma demonstração exclusiva de pré-lançamento.

“Nossos diretores Sérgio Jábali e Carlos Tudisco palestraram para mais de mil participantes, sobre temas como conectividade e processo trabalhista relacionado à gestão de frotas”, afirma.

Ainda segundo Imperatriz, a Golfleet também explorou novos mercados com uma sala de reunião exclusiva no evento e garantiu diversas oportunidades de negócio: “Lotamos três education sessions, que ocorreram paralelamente à plenária principal da conferência, com temas específicos para o mercado público de frotas e segmento agro, além de um encontro exclusivo para técnicos parceiros da Golfleet”.

What ‘s next?

A 8º Conferência Global PARAR digital aconteceu entre os dias 22 e 23 de novembro e reprisou, na íntegra, todas as apresentações feitas durante a modalidade presencial. Segundo os organizadores, o evento foi uma oportunidade para quem não pôde participar de forma presencial acompanhar os conteúdos de qualquer lugar do mundo.

A 9ª edição da Conferência Global PARAR já tem data marcada: de 7 a 8 de novembro de 2023, em São Paulo (SP).

Para mais informações, basta acessar: https://golfleet.com.br/