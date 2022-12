Copa do Mundo: ferramentas de engajamento são opção para pequenos restaurantes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de dezembro de 2022.

O hábito de pedir comida em um bar, pizzaria ou restaurante e receber em casa nunca foi tão popular entre os brasileiros. Segundo um levantamento da consultoria Kantar, a taxa de consumidores que recorrem ao delivery ao menos uma vez por semana vem em uma crescente desde o início da pandemia de Covid-19: passou de 15% em 2020, para 18% em 2021 e para 28% em 2022.

O percentual de brasileiros que nunca utilizaram a modalidade, por sua vez, caiu de 20%, em 2020, para 12% em 2021 e chegou a 11% este ano, como mostra uma publicação da CNN Brasil.

Além de oferecer a comodidade para os consumidores, as ferramentas de pedidos online são importantes para os restaurantes de pequeno e médio porte, que aumentam o engajamento e a fidelização com a sua base de clientes em seu próprio canal de vendas. É o que afirma Hudson Kanizawa, CEO da Expresso Delivery – plataforma de delivery on-line para estabelecimentos alimentícios.

“Ferramentas de marketing são importantes para os pequenos negócios de alimentação, principalmente no momento atual, diante de elementos como a alta concorrência do mercado e a inflação, que reduzem as margens, sem falar das altas taxas cobradas pelos marketplaces”, afirma Kanizawa.

Ele destaca que, com um mercado cada vez mais competitivo, os deliveries precisam, mais do que nunca, trabalhar na criação de diferenciais e na fidelização de clientes para aumentar a lucratividade da empresa em momentos como a Copa do Mundo, quando 68% dos brasileiros pretendem comprar algo para acompanhar os jogos, segundo um estudo do Mercado Ads, unidade de negócios de publicidade do Mercado Livre, realizado em parceria com a Ipsos sobre intenções de compra para o Mundial 2022.

De acordo com a pesquisa, alimentos e bebidas (66%) estão entre as categorias mais desejadas pelos torcedores para acompanhar os jogos de futebol, logo atrás do segmento de roupas e calçados (68%) e de itens de tecnologia (31%). Aliás, nove em cada dez entrevistados contaram que pretendem assistir ao campeonato de casa e 79% afirmaram que planejam comprar alimentos e bebidas para consumir durante os jogos.

Segundo estimativas da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), a Copa do Mundo de Futebol deve injetar R$ 864,49 milhões na receita dos bares e restaurantes do país.

Plataforma de delivery lança ferramentas para pequenos negócios

Segundo Kanizawa, mesmo diante de um cenário positivo, os restaurantes de pequeno e médio porte carecem de ferramentas de marketing que ajudem a melhorar o engajamento e a estimular o aumento da frequência de compras da sua base de clientes.

Foi pensando nessa necessidade, e observando as principais tendências de mercado, que a Expresso Delivery anunciou o lançamento de ferramentas para pequenos negócios que buscam ampliar o número de vendas com a Copa do Mundo.

“Desenvolvemos as funcionalidades ‘Pênalti Premiado’, ‘Bolão da Copa do Mundo’ e ‘Roleta da Sorte’ com o objetivo de democratizar o acesso a ferramentas de marketing inovadoras aos deliverys de pequeno e médio porte”, explica.

Segundo a Pesquisa Game Brasil, 75% dos brasileiros se reconhecem gamers, reporta Kanizawa. “O mercado de apostas esportivas têm ganhado ampla aderência no Brasil. Por isso, acreditamos que ferramentas com novas funcionalidades, que incluem elementos desses mercados, podem melhorar a experiência de compra do app de delivery e aumentar o engajamento da marca com seus clientes”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://expressodelivery.com.br/