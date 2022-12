Econet realiza Gincana da Solidariedade para ajudar instituições de caridade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de dezembro de 2022.

A Econet Editora realiza, há 14 anos, a Gincana da Solidariedade, que incentiva os colaboradores a arrecadar mantimentos para abastecer 40 instituições de Curitiba e região metropolitana durante o ano todo. São beneficiadas em torno de 4,5 mil pessoas, entre idosos, adultos e crianças, que frequentam as instituições. A quantidade arrecadada na competição é triplicada pela presidência e, na última edição, um trabalho realizado, literalmente, em equipe, chegou a 66 toneladas.

Silvio Garbosa, fundador da Econet, conta que o que começou com uma brincadeira já se tornou uma data importante no calendário da organização, mobilizando todos os colaboradores ao longo de quatro meses. “A iniciativa foi criada pelos veteranos. Desde o início, o foco da Gincana sempre foi unir os funcionários para arrecadar comida e ajudar a maior quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, sem deixar de lado a diversão”, explica.

A competição

O lançamento da Gincana da Solidariedade é feito no mês de setembro e envolve os mais de 500 funcionários da empresa em Curitiba e nas filiais de Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Eles se dividem em seis equipes. Até o final de dezembro, serão realizadas 15 provas. Todas elas devem ser completadas pelos times para que eles somem pontos. E, para se inscrever em cada prova, é necessário entregar alimentos. No final, a equipe que mais tiver pontos e quilos de mantimentos, sagra-se a grande campeã da Gincana.

Uma das provas é entregar, toda sexta-feira, 50 quilos de alimentos. E vale tudo: até bater na porta de casa em casa para pedir doações. Os três certames mais esperados e que causam a maior interação entre os colaboradores são as provas Gold: competição culinária (uma espécie de Masterchef), desafio caça “ao tesouro” e um Show de Talentos (cada equipe faz uma apresentação teatral envolvendo música, dança e interpretação). Para garantir a imparcialidade da competição, os jurados são externos e representantes das instituições beneficiadas pela competição.

A última prova Gold, o Show de Talentos, acontece no próximo dia 09 de dezembro, às 19h30. As equipes estão vendendo convites por R$ 10 e o todo o valor será revertido para compra de mantimentos. Já no dia 16 de dezembro, às 17h30, um ato simbólico encerra a Gincana da Solidariedade. A “corrente de alimentos” é a entrega simbólica de parte da arrecadação. As doações passam de mãos em mãos numa corrente até o estacionamento da Econet, onde são armazenadas até iniciar a entrega, no mês de janeiro de 2023.

As três equipes com melhor pontuação recebem certificados e troféus. No entanto, a premiação é simbólica: no final da gincana todos saem ganhando. “São 120 dias contagiantes. Os participantes se doam de corpo e alma para vencer e têm até discussões acaloradas por causa da competição. A melhor premiação é mesmo terminar mais um ano com o coração em paz, com a sensação de missão cumprida por ter realizado ações para melhorar a vida das pessoas carentes. Esse é o sentido do voluntariado e que foi incorporado também na Gincana. O desejo dos colaboradores da Econet é espalhar o amor em forma de comida na mesa”, finaliza Silvio Garbosa.