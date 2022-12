Fusões e Aquisições: Perfect Pay adquire a Cloudfox

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 6 de dezembro de 2022.

O setor latino-americano de M&A (fusões e aquisições) alcançou um total de 1.621 fusões e aquisições, entre anunciadas e fechadas, no primeiro semestre de 2022, por um valor agregado de US$ 50,094 bilhões (R$ 268,70 bilhões), segundo relatório da Transactional Track Record – estudo preparado em parceria com a Aon e Datasite.

Ainda de acordo com o levantamento, foram registradas 1.699 fusões e aquisições – entre anunciadas e fechadas – até o terceiro trimestre, com valor total acima de R$233,6 bilhões

Neste cenário, a Cloudfox – empresa que atua com infraestrutura de pagamentos para e-commerces e negócios digitais -, acaba de anunciar que foi adquirida pela Perfect Pay. A empresa começou a ser desenvolvida em 2018 e foi lançada no final de 2019, com a constatação de que os sistemas de pagamentos disponíveis causavam problemas ou levavam o comércio eletrônico à perda de dinheiro.

Lorram Félix, CEO da Cloudfox, conta que sistemas antifraudes desajustados e checkout com muitas etapas, bloqueando vendas legítimas, eram problemas comuns entre as empresas. “Então, eu e Laura [Mattos, cofundadora e COO da Cloudfox], decidimos mudar os planos e parar nosso e-commerce para construir a Cloudfox. De lá para cá, podemos resumir que a experiência de desenvolver uma fintech valeu por uma faculdade e um MBA juntos”, afirma.

Lorram afirma que, desde então, a empresa teve de enfrentar diversos desafios de segurança e mudanças de regulamentações do mercado por conta da COVID19. “Com todos os desafios, conseguimos desenvolver uma empresa que gerou números interessantes nos três anos de vida, sendo avaliada em mais de R$ 50 milhões em 2021”.

O empresário também conta que, apesar do mercado de fusões e aquisições (M&A) seguir em queda, com múltiplos mais “ajustados” à realidade, criou-se uma oportunidade para adquirir empresas com preços mais justos.

Nessa linha, os sócio-fundadores da Perfect Pay – que já eram investidores-anjo da Cloudfox – aproveitaram para aumentar a sua participação na empresa. “Antes do M&A, estudamos os recursos equivalentes e complementares de ambas as empresas e vimos que tínhamos muitos pontos positivos com a aquisição”.

A título de exemplo, ele conta que a Cloudfox desenvolveu um antifraude próprio, tecnologia que será aplicada na Perfect Pay. “Já a Perfect, por sua vez, possui uma área de membros que a Cloudfox não possui”, complementa.

Fusão é benéfica para ambos os negócios

O CEO da Cloudfox destaca que, com a venda, a Cloudfox ganha mais robustez, em equipe e caixa, para escalar a operação nesta nova fase. Já a Perfect Pay, a seu tempo, adiciona em seu sistema toda tecnologia que a Cloud desenvolveu, principalmente de segurança. “Apesar disso, ambas as empresas seguirão com modelos de negócio separados”.

Para concluir, Lorram afirma que a transação representa um ganho para o mercado no qual ambas as empresas estão envolvidas: “Todo o mercado ganha com plataformas mais sofisticadas e robustas, gerando mais segurança, conversão e, consequentemente, mais dinheiro para o bolso do lojista ou produtor digital”.

Para mais informações, basta acessar: https://cloudfox.net/