Ledger lança Ledger Stax, criado por Tony Fadell

* Por: DINO - 6 de dezembro de 2022.

A Ledger, líder mundial em segurança de ativos digitais críticos, se uniu a Tony Fadell, criador do iPod1, para trazer clareza e confiança além de agregar valor digital. O Ledger Stax™ é um modo utilizável para você assumir o controle de criptomoedas e colecionáveis ​​digitais. Ele é construído em uma arquitetura segura e inflexível, apresentando uma forma exclusiva criada para acessibilidade e interatividade sem precedentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005701/pt/

Ledger Launches Ledger Stax, Designed by Tony Fadell (Photo: Business Wire)

O Ledger Stax tem um novo visor E Ink2, que cobre a frente e as curvas ao redor da lombada, sendo que você pode ver os detalhes completos da transação com rapidez. O E Ink está sempre visível: sua arte favorita aparece na tela do Ledger Stax, mesmo quando está desligada. Ele também fornece eficiência energética inigualável, de modo que a bateria possa durar semanas ou até meses com uma carga de bateria.

“Com a série Ledger Nano™, criamos o hardware de segurança de ativos digitais de maior sucesso de todos os tempos, com mais de 5 milhões vendidos e nenhum hackeado”, disse Pascal Gauthier, diretor executivo e presidente da Ledger. “Os ativos digitais são cada vez mais sobre identidade e propriedade digital, não apenas criptomoedas como o Bitcoin. Agora é a hora de um dispositivo para usuários mais comuns. Ao mesmo tempo, não devemos comprometer a segurança. Este é o Ledger Stax, seguro e acessível.”

Tony Fadell criou o Ledger Stax, em cooperação com a Layer, como um dispositivo do tamanho de um cartão de crédito com ímãs integrados, que os torna facilmente empilháveis, sobretudo para aqueles que possuem diversos dispositivos. A lombada em curva do E Ink mostra o que está dentro, como um livro em uma prateleira. O Ledger Stax usa USB-C seguro para se conectar ao abrangente aplicativo Ledger Live™ em seu laptop e Bluetooth®3 para se conectar ao aplicativo Ledger Live Mobile em seu smartphone. Ele irá utilizar o Ledger Connect, nossa futura extensão de carteira criptográfica, para se conectar a aplicativos Web3 de qualquer lugar. O Ledger Stax também suporta carregamento Qi sem fio.

“Aprofundar na tecnologia de segurança comprovada da Ledger e experimentar todas as ‘melhores’ carteiras de hardware lá fora me convenceram a criar um dispositivo de última geração com Pascal, Ian e a incrível equipe da Ledger”, disse Tony Fadell, designer do Ledger Stax e diretor na Build Collective. “Não precisamos de um dispositivo compatível ao usuário, não! Mas sim uma ferramenta ‘agradável ao usuário’, para trazer segurança de ativos digitais ao restante de nós, não apenas aos geeks.”

A nova interface do usuário permite uma interação clara e intuitiva. Pronto para uso, o Ledger Stax permite que você gerencie sua coleção NFT e mais de 500 moedas e ativos. A interface de toque capacita a excepcional comunidade de desenvolvedores da Ledger a criar aplicativos Web3 inovadores que são mais acessíveis, com segurança inflexível.

O Ledger Stax estará disponível até o fim de março de 2023. Você pode solicitar hoje em Ledger.com. No futuro, também estará disponível em varejistas selecionados, como a BestBuy nos EUA.

Cada Ledger Stax inclui o [Ledger] Infinity Pass, fornecendo um NFT gratuito e benefícios futuros. Além disTo, um Ledger Stax NFT está disponível para cunhar no [L] Market e desbloquear o acesso a uma obra de arte NFT exclusiva da rede de artistas escolhidos a dedo da Ledger, bem como resgatar um dispositivo Ledger Stax. [L] Os titulares do Market Genesis Pass têm prioridade especial para esta cunhagem.

“Tony Fadell tem em mente a placa de circuito e o painel publicitário quando constrói um produto”, disse Ian Rogers, diretor de experiência da Ledger. “Com o Ledger Stax, criamos um dispositivo genial, lindo e divertido. Juntos, fundimos a segurança intransigente e a cultura de autocuidado da Ledger com a cultura visando a experiência do usuário igualmente intransigente de Tony e sua equipe. O resultado é o primeiro dispositivo de hardware de consumo verdadeiramente seguro para a revolução de valor trazida pela tecnologia blockchain.”

ESPECIFICAÇÕES:

Dimensões: 85 × 54 × 6 mm (comprimento e largura do cartão de crédito)



Segurança: elemento seguro certificado Ledger EAL 5+



Tipo de tela: E Ink (até 16 tons de cinza), tela de bloqueio sempre ativa e personalizável com toque capacitivo



Resolução da tela: 672 × 400 pixels



Peso: 45 g



Conectividade: USB C, Bluetooth® 5.2



Matriz única de ímãs para fácil empilhamento



Carregamento sem fio Qi

Sobre a Ledger

Fundada em Paris em 2014, a LEDGER é uma plataforma internacional para ativos digitais e Web3. A Ledger já é líder mundial em segurança e utilidade de ativos digitais críticos. Com mais de 5 milhões de dispositivos vendidos a consumidores em 200 países e mais de 10 idiomas, mais de 100 instituições financeiras e marcas como clientes, 20% dos criptoativos do mundo são protegidos, além de serviços de suporteànegociação, compra, gastos, ganhos e NFTs. Os produtos da LEDGER incluem: Nano S Plus, carteiras de hardware Nano X, aplicativo complementar LEDGER Live, [LEDGER] Market™, a primeira plataforma de cunhagem segura e de primeira venda do mundo, e Ledger Enterprise. Com sua facilidade de uso, a LEDGER permite que o usuário comece a investir em ativos digitais e, por fim, alcance a liberdade financeira em um ambiente seguro e sem tensão.

Notas aos Editores:

Com o Ledger Stax, a Ledger tem uma série de novos designs e patentes pendentes, incluindo uma tela grande, um chassi com borda arredondada coberta pela tela e exibindo informações, seu sistema magnético permitindo que seja empilhado com outros dispositivos semelhantes e sua eficiente antena Bluetooth®.

1. iPod é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países e regiões.

2. E Ink é uma marca registrada da E Ink Corporation.

3. O termo e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Ledger está sob licença.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005701/pt/

Contato:

[email protected]



+353 858264114

Fonte: BUSINESS WIRE