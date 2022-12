Mavenir ganha prêmio de produto em nuvem mais inovador da Light Reading por sua solução de nuvem Telco

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de dezembro de 2022.

A Mavenir, provedora de software de rede que está construindo o futuro das redes com software nativo de nuvem, executado em qualquer nuvem e que transforma o modo como o mundo se conecta, ganhou o prêmio de produto de nuvem mais inovador da Leading Lights por sua solução de nuvem Telco.

A solução de nuvem Telco da Mavenir fornece aos CSPs um portfólio completo de software de rede de ponta a ponta, 100% nativo de nuvem e executado em qualquer ambiente de nuvem privada, pública e híbrida. Nativo de nuvem é necessário para suportar o ambiente heterogêneo 5G de forma automatizada, com microsserviços implementados em contêineres que proporcionam a colocação de cargas de trabalho no local certo.

“A abordagem de nuvem em primeiro lugar da Mavenir para redes é reconhecida como um caminho para o futuro”, disse Bejoy Pankajakshan, Vice-Presidente Executivo, Diretor de Tecnologia e Estratégia da Mavenir. “Estamos capacitando as operadoras a aproveitar ao máximo a tecnologia de nuvem com soluções confiáveis, a nível de operadora e alto desempenho com segurança e escalonamento sob demanda.”

A solução da Mavenir é única em três áreas principais:

CaaS: a própria plataforma CaaS da Mavenir, Mavenir Webscale Platform (MWP), se fundamenta na base de computação nativa de nuvem, componentes de código aberto e permite a extensibilidade da plataforma, o que possibilita o acréscimo de mecanismos de política e controle de acesso externo ao serviço baseado em Kubernetes.

Telco PaaS: o nível de integração de nuvem Telco da Mavenir, incorporado a todos os produtos Mavenir, opera com qualquer plataforma CaaS, incluindo MWP ou soluções terceirizadas de fornecedores como VMware, Redhat, AWS, Google e Azure. A MTCIL fornece gerenciamento de configuração específico de telecomunicações, gerenciamento de topologia, rastreamento, alta disponibilidade e recursos de interceptação legal como serviços para funções de rede de contêineres.

Automação de operações com CI/CD: em um ambiente totalmente de contêineres, as operadoras se beneficiam da automação e dos aprimoramentos operacionais da linha de fornecimento de CI/CD da Mavenir. CI/CD da Mavenir no domínio de telecomunicações é inovador, pois permite a automação na construção da linha de fornecimento de gerenciamento do ciclo de vida de cargas de trabalho de telecomunicações, ao conectar os principais componentes arquitetônicos e automatizar a geração de artefatos, sendo tudo necessário para simplificar implementações CSP complexas.

A Mavenir é a única provedora que aplica um conjunto completo de ferramentas nativas de nuvem (CaaS, MTCIL e CI/CD) para oferecer suporteàtransição de CSPànuvem, com implementações comprovadas na Deutsche Telekom e T-Mobile dos EUA e em diversos outros contratos internacionais.

Para saber mais sobre os prêmios da Light Reading e finalistas, clique aqui.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está construindo o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma exclusiva rede automatizada com base em software executado em qualquer nuvem. Como único provedor de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir visa transformar o modo como o mundo se conecta, ao acelerar a transformação da rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes ao redor do mundo.www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005282/pt/

Contato:

Contatos de Relações Públicas da Mavenir:



[email protected]



Maryvonne Tubb (EUA)

Emmanuela Spiteri (EMEA)

Fonte: BUSINESS WIRE