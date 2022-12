Relatório ESG & Climate Trends to Watch 2023 da MSCI identifica novo cenário de riscos a investidores

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de dezembro de 2022.

O aumento das tensões geopolíticas, a inflação elevada e as mudanças regulatórias sustentam o 11o relatório anual ESG & Climate Trends to Watch da MSCI – uma análise de mais de 30 riscos emergentes definidos para impactar corporações e investidores a nível mundial em 2023 e mais além.

Impulsionado por pesquisas conduzidas por analistas da MSCI ESG Research em todo o mundo, o relatório ESG & Climate Trends to Watch 2023 da MSCI destaca como os debates mundiais sobre o que é ESG e investimento climático agora irão afetar o que o ESG e o investimento climático poderiam ser em 2023. A expansão do ESG emergente e as questões climáticas irão aumentar o número de considerações de risco financeiro para empresas e investidores institucionais, como fundos de pensão, fundos de capital soberanos, doações e gestores de ativos.

Os principais temas abordados na lista de 2023 das 32 tendências de investimento em ESG e clima incluem:

Inovações na cadeia de fornecimento , incluindo as perspectivas de rastreamento de bens através da tecnologia de blockchain e a mineração de lixo eletrônico que podem dar nova formaàdinâmica do controverso fornecimento de matérias-primas;

, incluindo as perspectivas de rastreamento de bens através da tecnologia de blockchain e a mineração de lixo eletrônico que podem dar nova formaàdinâmica do controverso fornecimento de matérias-primas; Mudança de governança , com a exploração de como os novos dados demográficos do conselho corporativo podem desempenhar um papel na opinião sobre o clima e outras tendências de votação por procuração;

, com a exploração de como os novos dados demográficos do conselho corporativo podem desempenhar um papel na opinião sobre o clima e outras tendências de votação por procuração; Respostas ao regulamento , incluindo impactos tangíveis de novas regras sobre gestores de ativos, investidores institucionais e corporações;

, incluindo impactos tangíveis de novas regras sobre gestores de ativos, investidores institucionais e corporações; Mudanças na vida profissional , como a proliferação de greves ferroviárias e movimentos de direitos trabalhistas a nível mundial;

, como a proliferação de greves ferroviárias e movimentos de direitos trabalhistas a nível mundial; Novas fronteiras em medição e transparência , com seguradoras e bancos dispostos a expandir o escopo do rastreamento de emissões;

, com seguradoras e bancos dispostos a expandir o escopo do rastreamento de emissões; Emergência de novos investimentos , variando de commodities cultivadas em laboratório a carbono como uma classe de ativos;

, variando de commodities cultivadas em laboratório a carbono como uma classe de ativos; E pontos de inflexão para ativos de ESG, incluindo títulos ecológicos e energia nuclear.

ESG e investimento climático ganharam novos focos de atenção em 2022. Os reguladores mundiais apresentaram propostas de regras visando reduzir a lavagem ecológica no setor de fundos, além de introduzir requisitos para instituições financeiras efetuarem testes de estresse climático, regras de acesso ao mercado sem desmatamento e potencialmente requisitos obrigatórios para relatar indicadores do Princípio de Impacto Adverso do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR). Ao mesmo tempo, os políticos ampliaram cada vez mais as visões partidárias sobre o conceito de ESG.

Com os debates dos formuladores de políticas em 2022 como pano de fundo, os investidores também continuarão avaliando como a crise climática irá impactar seus portfólios em 2023. O mais recente MSCI Net-Zero Tracker mostra que as empresas cotadas em bolsa irão esgotar sua parcela do orçamento mundial de emissões para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C até dezembro de 2026i.

Por exemplo, os pesquisadores explicaram no relatório ESG & Climate Trends to Watch que a guerra em curso na Ucrânia e os níveis recordes de inflação a nível mundial podem limitar a pressão a curto prazo para reduzir as emissões internacionais de gases de efeito estufa, pois os governos priorizam a segurança energética e a acessibilidade. Entretanto, os dados de ESG da MSCI revelam que as principais empresas de energia estão de olho nas tendências de descarbonização a longo prazo e em expandir a implantação de energias renováveis.

Meggin Thwing Eastman, Diretora Geral e Diretora Editorial Global de ESG na MSCI, disse : “Assim que o mundo começou a se recuperar da pandemia mundial no início de 2022, foi atingido por uma série de desastres climáticos, uma grande guerra na Europa, uma espiral de inflação internacional e uma crise de custo de vida. Nosso relatório anual ESG & Climate Trends to Watch examina como estes riscos geopolíticos e macro significativos irão transformar as formas pelas quais os investidores avaliam o impacto que as empresas em seus portfólios têm na sociedade e em seus resultados. O risco de ESG é um risco financeiro, e a pesquisa de ESG e climática apresentada no relatório de hoje foi conduzida para respaldar as necessidades dos investidores de sintetizar riscos inéditos e incentivar as empresas a gerenciar melhor as questões emergentes e a ameaça expansiva de longa data da crise climática.”

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento.

Sobre os produtos e serviços da MSCI ESG Research

Os produtos e serviços da MSCI ESG Research são fornecidos pela MSCI ESG Research LLC e concebidos para proporcionar pesquisas, classificações e análises aprofundadas de práticas de negócios ambientais, sociais e de governança a empresas em todo o mundo. Classificações de ESG, dados e análises da MSCI ESG Research LLC. também são utilizados na formação dos índices de ESG da MSCI. A MSCI ESG Research LLC é uma consultorIa de investimentos registrada sob a Lei de Consultores de Investimento de 1940 e uma subsidiária da MSCI Inc.

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuro, envolvendo riscos que podem fazer com que resultados ou desempenho reais sejam materialmente diferentes, sendo que você não deve depositar confiança indevida neles. Os riscos que podem afetar os resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente concluído em 31 de dezembro e apresentadoàSEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação aqui contida constitui conselho de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para usar seus produtos ou serviços sem uma licença apropriada. A MSCI NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE COMERCIALIDADE, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO OU OUTRO REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS E SE ISENTA DE TODA RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

A MSCI ESG Research LLC é uma Consultoria de Investimentos Registrada sob a Lei de Consultores de Investimentos de 1940 e uma subsidiária da MSCI Inc. Exceto com respeito a quaisquer produtos ou serviços aplicáveis da MSCI ESG Research, nem a MSCI nem nenhum de seus produtos ou serviços recomendam, endossam, aprovam ou expressam qualquer opinião sobre qualquer emissor, títulos, produtos ou instrumentos financeiros, ou estratégias de negociação e produtos ou serviços, nem se destinam a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para fazer (ou abster-se de fazer) qualquer tipo de decisão de investimento, nem podem ser invocados como tal. Os emissores citados ou incluídos em qualquer material da MSCI ESG Research podem incluir a MSCI Inc., clientes ou fornecedores da MSCI, e também comprar pesquisas ou outros produtos ou serviços da MSCI ESG Research. Os materiais da MSCI ESG Research, incluindo materiais utilizados em quaisquer índices de ESG da MSCI ou outros produtos, não foram submetidos nem receberam aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou de qualquer outro órgão regulador.

i O cálculo da edição de outubro do MSCI Net-Zero Tracker reflete a participação das empresas cotadas em bolsa no orçamento mundial para limitar o aumento das temperaturas médias a 1,5°C, a partir de 31 de agosto de 2022.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005444/pt/

Contato:

Consultas de Mídia



[email protected]



Sam Wang +1 212 804 5244

Melanie Blanco +1 212 981 1049

Julie Mansmann +1 917 815 6375

Calum MacDougall +44 7876 836 759

Tina Tan +852 2844 9320

Serviços Globais ao Cliente da MSCI



Serviço ao Cliente na EMEA + 44 20 7618.2222

Serviço ao Cliente nas Américas +1 888 588 4567 (ligação gratuita)

Serviço ao Cliente na Ásia Pacífico + 852 2844 9333

Fonte: BUSINESS WIRE