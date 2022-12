Associação do Rio encerra circuito com evento sobre bem-estar profissional

7 de dezembro de 2022.

No dia 8 (oito) de dezembro, às 10 (dez) horas da manhã (Horário de Brasília) será realizado o último evento do circuito de cem webinários de valor, oferecidos pela Associação de Bancos no Estado do Rio de Janeiro, Aberj, em comemoração ao seu centenário. O projeto será encerrado com a apresentação de Lenilson Ferreira – psicanalista, escritor e professor – sobre o tema “Como o bem-estar dos trabalhadores afeta a saúde das empresas”.

O palestrante, que coleta cerca de 40 anos de experiência como educador, sendo especialista na Prevenção de Suicídio e Automutilação, irá discutir com base na psicanálise temáticas acerca do modo que as relações de trabalho são vistas pelos empregados de uma organização, assim como quais são as perspectivas intrínsecas de cada indivíduo, como situações de stress e bornout. Ainda, trará à tona como essas dinâmicas afetam o ambiente de trabalho e as relações entre os profissionais de uma empresa entre si.

O webinário será encerrado pela Superintendente da Aberj, Angélica Moreira da Silva, que apresentará ponderações acerca da temática apresentada, com base em sua experiência em treinamento de pessoal. Ainda, discorrerá acerca da atividade da associação durante o ano vigente, apresentando as propostas de atuação para o ano que está por vir. O evento será realizado de maneira virtual e gratuita, havendo o oferecimento de certificado após sua conclusão.