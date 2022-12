Entidades se unem para contribuir com proteção veicular de profissionais do TRC

7 de dezembro de 2022.

Em sua busca para trazer mais segurança e proteção para o segmento do transporte rodoviário, a APVS Truck oficializou uma parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região (SETCESP) para ser um fornecedor parceiro da entidade.

Atualmente, o SETCESP representa mais de 21.000 empresas do transporte rodoviário de cargas em 50 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Por outro lado, a APVS Truck possui nove anos de atuação, está presente em 23 estados e conta com mais de 3.000 prestadores de serviço espalhados por todo o país.

Essa parceria permitirá que os associados da entidade recebam benefícios exclusivos para utilizar os serviços de proteção veicular da APVS Truck, adicionando assim mais uma facilidade para o dia a dia do setor de transporte de cargas.

A partir do início da parceria, os serviços da APVS Truck serão divulgados nos canais do SETCESP, além da participação nos eventos organizados pela entidade. Mesmo com início apenas a partir de janeiro de 2023, a assinatura simbólica do acordo foi feita durante a Fenatran 2022.

“Não poderíamos estar mais orgulhosos com a parceria firmada com o SETCESP durante a Fenatran. Para nós da APVS Truck é uma honra ser a primeira associação de proteção veicular a fazer parte do sindicato. Os planos para 2023 junto ao SETCESP são de estar cada vez mais próximos dos nossos associados e futuros associados para poder oferecer sempre mais benefícios e serviços exclusivos”, contou Alex Topal, presidente da APVS Truck.

De acordo com a presidente executiva do SETCESP, Ana Jarrouge, essa parceria será importante para auxiliar na segurança dos profissionais do transporte. “Como entidade de classe, sempre buscamos levar condições exclusivas para os transportadores associados, principalmente no que diz respeito à segurança, visto que a proteção veicular é fundamental e beneficia, sobretudo, os veículos com maior tempo de fabricação. Portanto, estamos felizes em podermos firmar isso junto à APVS Truck. Será uma ótima parceria em prol da melhoria das nossas empresas”, finaliza.