Espanha flexibiliza regras para estrangeiros trabalharem no país

* Por: DINO - 7 de dezembro de 2022.

Aproximadamente 5,5 milhões de estrangeiros moram na Espanha, sendo que mais de 1/3 são latino-americanos, de acordo com dados reunidos no Portal do G1. No entanto, muitos não trabalham legalmente, pois não têm visto de residência e não conseguem solicitar essa autorização, pela falta de comprovação de vínculo trabalhista.

Em 2022, a Espanha está reformando a Lei de Imigração, para solucionar demandas como a mencionada e facilitar os trâmites para os estrangeiros que moram em solo espanhol, bem como o processo de contratação de outros imigrantes diretamente nos seus países.

Um dos objetivos é conseguir suprir as vagas de trabalho que os nativos não preenchem no país em áreas como agricultura, turismo e construção. A reforma beneficia estrangeiros fixados na Espanha há mais de dois anos em situação regular, segundo o Portal Cultura UOL.

“As medidas visam melhorar o modelo migratório espanhol e os seus procedimentos, em muitos casos lentos e inadequados, o que gera períodos prolongados de irregularidade, com elevados custos sociais e econômicos”, explica o ministro da Segurança Social da Espanha, pelo Portal Cultura UOL.

Documento de vacinação com tradução juramentada é válido para entrar na Espanha

Além de outros documentos necessários no processo de imigração para a Espanha, o Certificado de Vacinação é válido para controle sanitário para pessoas acima de 12 anos, desde que acompanhado de tradução juramentada em espanhol, realizada por um tradutor oficial brasileiro ou espanhol, conforme informação do Portal do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea Y Cooperación.

Desde 21 de outubro de 2022, a Espanha parou de exigir controles sanitários em relação à Covid-19, tanto nos portos quanto nos aeroportos de todo o país europeu, exigindo um dos seguintes documentos: certificado de vacinação, certificado de recuperação da Covid-19 ou de teste de diagnóstico para passageiros que não contraíram o vírus e que não foram vacinados. Mais informações sobre os certificados podem ser encontradas no site do Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha.