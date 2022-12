GENEX anuncia entrada no mercado de embriões em parceria inédita com a CPEX

* Por: DINO - 7 de dezembro de 2022.

A GENEX Brasil, empresa do segmento de inseminação artificial de bovinos, acaba de anunciar a entrada no mercado de embriões, permitindo a oferta desse novo produto com o objetivo de intensificar o melhoramento animal com mais rapidez.

O uso de embriões é uma tecnologia de alto valor agregado, que injeta investimentos na economia brasileira. Estima-se cerca de 500 mil embriões transferidos por ano, de acordo com a Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões (SBTE).

“De forma ampla, o uso de tecnologias de melhoramento genético, como a inseminação artificial e a Fertilização In Vitro (FIV), impactam na produtividade da pecuária. Isso significa que será possível multiplicar genética superior e produzir mais leite e carne em menos tempo, o que se traduz em redução no custo de produção e mais sustentabilidade”, destaca o diretor executivo da GENEX Brasil, Sergio Saud.

A partir da parceria firmada com a CPEX Embriões – empresa do Grupo Canto Porto especializada e com vasta experiência em FIV – a GENEX oferece ao mercado outro tipo de genética, tanto na linha alta (paterna), quanto na linha baixa (materna), com a utilização de embriões. “A ideia de trabalhar com embriões sempre permeou os objetivos da GENEX e a parceria com a CPEX abre portas para a nossa atuação em um segmento do mercado de genética em expansão. A expectativa é aumentarmos nosso portfólio de soluções aos nossos clientes e com isso acelerar o crescimento e participação no mercado de genética. Projetamos a participação dos embriões no nosso negócio na casa de 10 a 15% de nosso faturamento em até cinco anos”, ressalta Sergio.

A dinâmica de trabalho entre as duas empresas vem sendo desenhada há cerca de oito meses, segundo o executivo. “O sêmen e os embriões são ferramentas complementares no melhoramento genético. Enquanto a inseminação consegue multiplicar genética por meio de touros melhoradores, a fertilização in vitro adiciona a genética de vacas de diferenciadas em termos genéticos. Dessa forma, com o uso de embriões, a evolução do rebanho é acelerada, gerando animais que são filhos e filhas de touros e vacas selecionados”, explica Douglas Gaitkoski, sócio-fundador da CPEX.

A CPEX fica responsável pela produção dos embriões de ponta a ponta, desde o relacionamento com fornecedores de genética (fêmeas) até a gestão da mão de obra técnica para a implantação dos embriões. A GENEX, em contrapartida, entra com a genética dos reprodutores, orientação de acasalamentos e sua rede de representantes, que são os sinalizadores das demandas no campo, realizam o primeiro contato técnico com os clientes e são responsáveis pela comercialização dos produtos.

Sergio Saud acredita que haverá uma adesão crescente dos produtores com a junção das técnicas de inseminação artificial e fertilização in vitro. “Fazendas tradicionais, que já iniciaram o trabalho de melhoramento genético, devem adotar a transferência de embriões como forma de difundir mais rapidamente os genes de seus animais. Em contrapartida, os iniciantes no processo de melhoramento genético, que querem investir na qualidade do seu rebanho de forma acelerada, devem investir na união dessas técnicas”, reforça.

Sobre a GENEX

A GENEX Brasil, empresa do grupo URUS, é especializada em melhoramento genético bovino, soluções tecnológicas e de cuidados para os rebanhos. No Brasil desde 2005, a empresa tem sede em São Carlos (SP), e presença em todos os estados brasileiros. Mais informações no site: www.genexbrasil.com.br/home.

Sobre a CPEX

Fundada em janeiro de 2021 a CPEX é uma empresa especializada na produção de embriões FIV, que combina biotecnologia e dados para produzir embriões com altas taxas de concepção, nascimento e qualidade genética. Com mais de 90 mil embriões produzidos, a CPEX investe em tecnologias para melhorar cada vez mais a qualidade dos embriões e a eficiência reprodutiva de seus clientes rumo à atividade pecuária de alta precisão.