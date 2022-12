Kathrin Jansen, Líder de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas, e Kizzmekia Corbett, Imunologista, Premiadas com as Medalhas Gold e Rising Star da Sabin, respectivamente

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 7 de dezembro de 2022.

WASHINGTON, Dec. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Sabin Vaccine Institute homenageou hoje duas cientistas extraordinárias pelas suas pesquisas inovadoras sobre vacinas que mudaram o curso da pandemia da COVID-19, avançaram a saúde pública e salvaram inúmeras vidas. A Gold Medal Albert B. Sabin de 2022 foi concedidaàlíder de pesquisa de vacinas Kathrin U. Jansen, PhD, e a Rising Staràimunologista Kizzmekia Corbett, PhD.

A Gold Medal, agora no seu 29º ano, é a maior honra científica da Sabin, concedida anualmente a um membro distinto da comunidade de saúde global pelas suas contribuições excepcionais para o campo de vacinação ou complementar. Os vencedores dos prêmios anteriores incluem líderes de vacinação e defesa de vacinas como os Drs. Barney Graham, Carol Baker, Anne Gershon, Bill Foege e Myron Levine.

A Dra. Jansen foi selecionada por suas quase três décadas de compromisso com o avanço da pesquisa e desenvolvimento de vacinas (P&D) para uma série de doenças desafiadoras, desde COVID-19 até HPV e pneumonia, que afetam adultos e crianças de países de baixa e média renda com sistemas de saúde já frágeis.

Em agosto passado, a Dra. Jansen se aposentou como vice-presidente sênior e chefe de pesquisa e desenvolvimento de vacinas da Pfizer Inc, onde liderou a pesquisa e desenvolvimento de vacinas globais com responsabilidades que vão desde a descoberta até os compromissos pós-comercialização. Em colaboração com a BioNTech, a Dra. Jansen liderou o desenvolvimento da primeira vacina em uma plataforma de mRNA contra a COVID-19 a ser autorizada pela FDA e pela OMS.

A liderança da Dra. Jansen na Pfizer também resultou em versões mais recentes de uma vacina pneumocócica conjugada amplamente usada e candidatos a vacina para prevenir o Streptococcus pneumoniae, vírus sincicial respiratório (VSR), infecções meningocócicas, e o estreptococo do Grupo B. Anteriormente, ela dirigiu os esforços de pesquisa e desenvolvimento de vacinas na Merck Research Laboratories e liderou o desenvolvimento da primeira vacina contra o câncer de colo do útero do mundo. Ela também contribuiu para programas de rotavírus, caxumba, sarampo e rubéola.

“Estamos muito contentes em concederàDra. Jansen o nosso prêmio Gold Medal por sua dedicaçãoàpromoção das vacinas e ao enfrentamento de desafios científicos visando beneficiar a humanidade e salvar vidas”, disse Amy Finan, diretora executiva da Sabin. “Ao longo da sua carreira, ela demonstrou um entusiasmo único por responder a perguntas de pesquisa desconcertantes e tomar decisões ousadas que levaram a marcos impactantes para a saúde pública.”

A Dra. Jansen disse que se sentiu “honrada” com a premiação. “Os ganhadores anteriores da Gold Medal são colegas e amigos com os quais eu interagi e trabalho com eles há anos – pessoas entusiasmadas, dedicadas a tornar o mundo mais saudável para todos.”

A Dra. Corbett, recebedora do prêmio Rising Star da Sabin, é professora assistente de imunologia e doenças infecciosas da Harvard T.H. Chan School of Public Health. Imunologista viral, a Dra. Corbett trabalha para promover o desenvolvimento de vacinas em antecipação às pandemias e para aumentar a confiança do público nas vacinas, particularmente entre comunidades de pessoas de cor que enfrentam disparidades de saúde. No National Institutes of Health ela foi membro da equipe cuja pesquisa sobre o novo coronavírus lançou as bases para a vacina COVID-19 Moderna – a primeira candidata a ser testada em ensaios clínicos de Fase 1 nos EUA.

A pesquisa da Dra. Corbett também incluiu uma vacina universal contra a gripe, dengue e vírus sincicial respiratório. Atualmente ela lidera um laboratório focado nos novos coronavírus e outras doenças infecciosas, visando informar o desenvolvimento de vacinas contra possíveis pandemias futuras. Ela também é uma das principais defensoras da educação STEM, da equidade nos cuidados de saúde, e do alcance da saúde pública nas comunidades.

“A Sabin tem o prazer de premiar a Dra. Corbett com o Rising Star deste ano”, disse Finan. “Sua contribuição para o desenvolvimento da vacina acompanha sua dedicação em aumentar a confiança nas vacinas, especialmente entre os céticos. Ela fez um trabalho incrível explicando o rigor científico por trás das vacinas, inspirando a próxima geração de pesquisadores e heróis da saúde pública.”

“É uma grande honra para mim ganhar este prêmio”, disse a Dra. Corbett. “O recebimento deste Prêmio Rising Star no início da minha carreira no meu próprio laboratório sugere que – primeiro – tenho um longo caminho a percorrer, mas – segundo– que sou capaz. E isso é especialmente bom de ouvir dos meus colegas, mentores e outros cientistas mais experientes.”

Sobre o Sabin Vaccine Institute

O Sabin Vaccine Institute é um dos principais defensores da expansão do acesso e uso de vacinas em todo o mundo, do avanço da pesquisa e desenvolvimento de vacinas e da ampliação do conhecimento e inovação das vacinas. Revelando o potencial das vacinas através da parceria, o Sabin criou um ecossistema robusto de financiadores, inovadores, implementadores, profissionais, formuladores de políticas e partes interessadas públicas para avançar sua visão de um futuro livre de doenças evitáveis. Como uma organização sem fins lucrativos com mais de duas décadas de experiência, o Sabin está empenhado em encontrar soluções duradouras que levem todos os benefícios das vacinas a todas as pessoas, independentemente de quem sejam ou de onde vivem. No Sabin, acreditamos no poder das vacinas para mudar o mundo.

Para mais informação, visite https://www.sabin.org/ e siga-nos no Twitter @SabinVaccine.

Contato com a Mídia: Rajee Suri, [email protected]

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66127064-3ffb-4f40-9010-7d9da33b625b





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8709489)