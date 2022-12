Laboratório Teuto promove ações voltadas para colaboradores nesta Copa do Mundo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de dezembro de 2022.

O Laboratório Teuto programou um Bolão premiado para os mais de 3.500 colaboradores participarem durante esse período de Copa do Mundo de Futebol da FIFA no Catar, em 2022. Assim como diversas empresas estão com ações para incentivar a integração dos funcionários. Além disso, outras estão com atividades diferenciadas para que ninguém perca um lance do Brasil durante os jogos.

A ação acontece por meio do APP Covid, ferramenta interna desenvolvida durante a pandemia para informar e orientar sobre o vírus, e fica disponível dois dias antes de cada jogo do Brasil.

A cada jogo são premiados 15 colaboradores que acertarem os palpites ou chegarem mais próximo. “Este ano, pensamos em estratégias que fomentassem ainda mais a paixão dos colaboradores pela Copa. Ainda mais nesse período de pandemia, fim de ano e depois do período eleitoral, o brasileiro está precisando de incentivo, além de torcer rumo ao hexa”, explica a responsável pelo endomarketing da companhia, Bruna Cotrim.

A comunicação da indústria está voltada para as ações online também, durante esse período o Teuto vai divulgar quizzes sobre a Copa do Mundo nas redes sociais e uma ação interna voltada para o TikTok, com premiações.

“Queremos movimentar os nossos colaboradores para as os canais de comunicação da companhia. O TikTok é uma rede social que está crescendo e permitindo cada vez mais a interação com outras pessoas, sendo um ambiente propício para promover ações com os colaboradores”, revela a responsável pelo online da empresa, Lara Morais.