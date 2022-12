Tech Mahindra lança a Cloud BlazeTech para maximizar o valor comercial das empresas com tecnologia de nuvem

Compartilhe Facebook

7 de dezembro de 2022.

A Tech Mahindra, umas das principais fornecedoras de serviços e soluções de transformação digital, consultoria e reengenharia de negócios, anunciou hoje o lançamento da Cloud BlazeTech, uma plataforma integrada e independente que visa maximizar o valor comercial das empresas baseadas na nuvem no mundo todo. A organização continuará investindo em serviços na nuvem e relacionamentos com hiperescaladores para impulsionar a transformação digital das empresas.

O modelo integrado de migração para a nuvem, operação nativa na nuvem e governança de autocorreção, batizado “Cloud BlazeTech”, oferece suporteàtransformação de infraestrutura bimodal e ajuda as empresas rumo a um mundo desenvolvido na nuvem. Além disso, a plataforma possui integrações com plataformas de nuvem híbrida hyperscaler para fornecer soluções pré-criadas desenvolvidas na nuvem específicas do setor que geram resultados de negócios mais rápidos. Ao adotar a plataforma Cloud BlazeTech, as empresas obterão economia de custos de 25 a 30% e uma melhoria de 30% no tempo de migração.

Sudhir Nair, diretor de Fornecimento e chefe global de Infra & Cloud Business da Tech Mahindra, disse: “A adoção da nuvem é um passo fundamental para a transformação digital. Ela está no centro de todas as estratégias transformadoras de TI e permite que as empresas se tornem digitais. A plataforma Cloud BlazeTech da Tech Mahindra fornecerá soluções pré-criadas desenvolvidas na nuvem específicas do setor e ajudará as empresas em sua jornada de transformação para estarem prontas para a nuvem. Com este lançamento, esperamos capacitar todas as organizações a serem uma organização digital, impulsionando resultados de negócios, fornecendo velocidade e escala para inovar desde qualquer lugar com soluções, operação, governança e inovação baseadas na nuvem”.

Suri Chawla, chefe global de Cloud Services da Tech Mahindra, afirmou: “No mundo hiperconectado de hoje em dia, aproveitar o poder da nuvem se tornou um elemento obrigatório para empresas no mundo inteiro. Nos últimos anos, as empresas perceberam o poder da nuvem para agilidade nos negócios, inovação, melhor experiência do cliente e inúmeras oportunidades oferecidas pelos recursos da nuvem. Para atender a essa crescente necessidade de tecnologia na nuvem e promover nosso objetivo de fornecer as melhores soluções digitais da categoria, lançamos a Cloud BlazeTech. Nossa plataforma permitirá que as empresas avancem em sua jornada de transformação da nuvem, oferecendo uma solução flexível e personalizável para ajudá-las a se tornarem líderes digitais nesta nova era nativa da nuvem”.

A Tech Mahindra vai aproveitar suas parcerias existentes com os principais provedores de serviços de nuvem públicos e privados para estender sua solução exclusiva a clientes ao redor do mundo. Seus serviços, soluções e estrutura de nuvem dedicados ajudaram mais de 250 clientes F100 e F500 em sua jornada de transformação da nuvem, incluindo alguns dos maiores projetos de transformação da nuvem do mundo para CME e verticais empresariais. A Tech Mahindra continuará investindo em seus talentos na nuvem, criando novas soluções e focando na expansão de relacionamentos com todos os parceiros e hiperescaladores.

Para mais informações, acesse: https://www.techmahindra.com/en-in/infrastructure-and-cloud-services/cloud-blazetech/

A Tech Mahindra acredita na filosofia DigitALL para uma transformação empresarial integral. As tecnologias digitais catalisam as transformações – elas humanizam os negócios, ajudando-os a pensar, sentir, conectar, comunicar, proteger e agir melhor do que antes. Como parte da estrutura NXT.NOW™, que visa aprimorar a “Experiência centrada no ser humano”, a Tech Mahindra se concentra em investir em tecnologias e soluções emergentes que permitem a transformação digital e atendem às crescentes necessidades do cliente.

