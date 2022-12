True expande seu alcance à América Latina

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de dezembro de 2022.

True, a principal plataforma mundial de produtos e serviços inovadores de gestão de talentos, anunciou hoje sua expansãoàAmérica Latina. Como responsável pela América Latina, o sócio Juan Dominguez irá liderar a expansão da True e introduzir a moderna marca com base em dados de produtos e serviços de busca de executivos da True para o mercado de talento executivo em rápido crescimento da região.

“A True oferece aos clientes uma parceria com foco em pessoas e avançada em tecnologia para atender às suas necessidades de talento”, disse Jon Mackey, co-diretor geral da True nas Américas. “Juan é um conector natural de pessoas e arquiteto perfeito para criar novos relacionamentos entre talentos transformadores na América Latina, futuros clientes na região e clientes internacionais com planos de expansão.”

As empresas latino-americanas de consumo ou corporativas terão os benefícios das ofertas mundiais de tecnologia da Trueàmedida que passam pela transformação digital, desenvolvem seus recursos de segurança cibernética ou expandem sua presença em toda a região e no mundo. A True se diferencia por suas plataformas de última geração, que incluem Thrive e AboveBoard. Enraizada no ecossistema mundial de tecnologia, a True proporciona a seus clientes a mais profunda rede de talentos de liderança progressiva em todas as áreas comerciais, funções e classes de ativos.

Juan Dominguez – Diretor da True Search na América Latina – Cidade do México



Juan ingressa na True vindo da Clara, a fintech mexicana que alcançou o status de unicórnio com maior rapidez, onde, como diretor de capital humano, foi essencial na formação de capacidades de pessoal para expandir na Colômbia e no Brasil. Antes, Juan foi diretor de Recursos Humanos no Citibanamex, a maior operação do Citi fora dos EUA. Também foi diretor de Recursos Humanos na Coca-Cola FEMSA no México, América Central e Ásia. Ele iniciou sua carreira como advogado nos setores de serviços financeiros, aviação e jurídico.

Juan serviu às próximas gerações como professor universitário durante mais de 10 anos, sendo membro do conselho da Associação de Recursos Humanos do México. Ele mora na Cidade do México e é fluente em espanhol, português e inglês.

“Vejo a True trazendo uma evolução do negócio de busca de executivos. Estou entusiasmado por poder oferecer serviços colaborativos de recrutamento de executivos, software de gestão de talentos em tempo real, soluções de diversidade e sofisticado atendimento aos clientes da True Search“, disse Juan Dominguez, sócio e responsável pela América Latina. “É muito emocionante fazer parte de uma organização onde o que fazemos é tão importante quanto o modo como o fazemos.”

SOBRE A TRUE



A True é uma plataforma mundial de produtos e serviços de gestão de talento executivo.

True Search



Recrutamento de executivos para membros do conselho, executivos de alto escalão, vice-presidentes, diretores e outros talentos estratégicos. Visamos empresas de investimento, suas empresas de portfólio e empresas públicas que buscam um crescimento transformador.

Thrive



Software colaborativo e em tempo real de gestão de relacionamento com talentos e serviços de informação para empresas de pesquisa, recrutadores internos e empresas de VC/PE que buscam tomar melhores decisões de contratação.

TrueBridge



Empresa de recrutamento de executivos conectando executivos experientes a funções fracionárias, interinas e consultivas em empresas de alto crescimento.

AboveBoard



Uma plataforma com foco na diversidade que traz mais mulheres e executivos diversos funções de liderança. Os membros da AboveBoard recebem visibilidade exclusiva para cargos executivos, enquanto as empresas obtêm acesso a candidatos qualificados.

Synthesis



Uma abordagem em múltiplos níveis para avaliações executivas a fim de analisar a capacidade de liderança e o potencial dos principais talentos.

True Equity



Como sócio de talento com valor agregado, a True Equity faz investimentos diretos em capital de risco e empresas de capital de crescimento junto com investidores importantes.

Vera



Vera é uma família de fundos de investimento que respalda empreendedores dedicados a mudar nosso futuro coletivo através da tecnologia nos estágios de preparação, embrionário, inicial e posterior.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada em inglês. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005007/pt/

Contato:

Sarah Mikhailova / Vice-Presidente de Comunicações

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE