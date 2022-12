BCG e ABS combinam experiência para apoiar a descarbonização marítima e offshore

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de dezembro de 2022.

Boston Consulting Group (BCG), uma consultoria de gestão global, e consultor líder em descarbonização para a indústria marítima, e American Bureau of Shipping (ABS), líder mundial na prestação de serviços de classificação para empresas e ativos marítimos e offshore, assinaram hoje um memorando de entendimento para unir seus conhecimentos técnicos e de consultoria nos setores marítimo e offshore, fornecendo suporte conjunto às jornadas de descarbonização dos clientes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005880/pt/

(Left to Right) ABS Chairman, President and CEO Christopher J. Wiernicki and Peter Jameson, Partner and Global Lead for Climate and Sustainability in BCG’s Infrastructure, Transport and Cities practice, sign MOU to provide joint support to clients’ decarbonization journeys. (Photo: Business Wire)

A ABS tem profundo conhecimento e experiência nos setores marítimo e offshore, assim como uma ampla visão do dinâmico cenário regulatório do setor e uma rede global de centros de sustentabilidade.

O BCG oferece perspectiva estratégica, gestão de mudanças e projeto de transição que proporcionam uma proposta única, de ponta a ponta, para captar benefícios futuros na cadeia de valor marítima e offshore.

Peter Jameson, sócio e líder global para o Clima e Sustentabilidade na prática de Infraestrutura, Transporte e Cidades do BCG, disse: “A alta incerteza em torno da regulamentação, tecnologia e novos mercados exige que todos os participantes da cadeia de valor marítimo trabalhem juntos. Assumir uma posição ousada de liderança, mesmo com incerteza, criará uma vantagem para os pioneiros, e negócios sustentáveis para os seguidores”.

Christopher J. Wiernicki, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da ABS, disse: “Estamos entusiasmados em reunir duas marcas reconhecidas a nível mundial e pelo setor para ajudar o setor marítimo, governos, fretadores, fornecedores, estaleiros navais e armadores a lidar com os desafios e oportunidades da descarbonização. A ABS foi construída para jogar no ponto ideal da segurança, tecnologia e regulamentos, enquanto o BCG foi construído para jogar no ponto ideal da estratégia, transformação e gestão de mudanças. A união dessas capacidades proporcionará uma oferta única para ajudar o setor a destravar valor, gerenciar riscos e aproveitar oportunidades ao longo do ciclo de vida da transição de energia limpa em um mundo em mudança. O sucesso é um esporte de equipe e, juntos, ABS e BCG farão a diferença”.

A nova proposta conjunta ajudará os clientes a atingir suas metas líquidas zero, apoiando os proprietários de ativos em seus esforços para explorar opções viáveis de melhoria operacional e técnica, aconselhando sobre tecnologias de captação de carbono e a adoção de combustíveis alternativos e com baixo teor de carbono, entre outros serviços consultivos que apoiam estratégias de redução de carbono.

A oferta do BCG/ABS também é destinada àqueles que procuram aproveitar as oportunidades oferecidas pela transição para o zero líquido. Isto incluiria todas as empresas que se alimentam da cadeia de baixo valor de carbono para setores offshore, incluindo produtores de energia renovável, desenvolvimento de frotas com baixo teor de carbono e armazenamento submarino, entre outros.

Notas aos editores

Boston Consulting Group faz parcerias com líderes empresariais e sociais para enfrentar seus desafios mais importantes e captar suas maiores oportunidade O BCG foi pioneiro em estratégia de negócios quando foi fundado em 1963. Hoje, trabalhamos em conjunto com nossos clientes para adotar uma abordagem transformacional que visa beneficiar todas as partes interessadas – organizações com poder de crescimento, construir uma vantagem competitiva sustentável e gerar um impacto social positivo.

Nossas equipes diversificadas e globais trazem uma profunda experiência industrial e funcional e uma variedade de perspectivas que questionam o status quo e provocam mudanças. O BCG fornece soluções através de consultoria de gestão avançada, tecnologia e design, e empreendimentos corporativos e digitais. Trabalhamos em um modelo único de colaboração em toda a empresa e em todos os níveis da organização do cliente, alimentado pelo objetivo de ajudar nossos clientes a prosperar e capacitá-los a fazer do mundo um lugar melhor.

Sobre a ABS

A ABS, fornecedora líder global de serviços de classificação e consultoria técnica para os setores marítimos e offshore, está comprometida em estabelecer padrões de segurança e excelência em concepção e construção. Centrada na aplicação prática e segura de tecnologias avançadas e soluções digitais, a ABS trabalha com o setor e os clientes para desenvolver uma conformidade precisa e rentável, um desempenho otimizado e uma eficiência operacional para ativos marítimos e offshore.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005880/pt/

Contato:

Contato de mídia da ABS: Gareth Lewis, [email protected]



Contato de mídia do BCG: Seb Button, [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE