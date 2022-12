Mercado de haircare pode ter aumento expressivo até 2026

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de dezembro de 2022.

O estudo Mercado de cuidados com os cabelos no Brasil por produto e canal de distribuição – Previsão e análise 2022-2026 indica que a participação no mercado de cuidados com os cabelos deve crescer em US$ 895,73 milhões, no país, até 2026. Eles avaliaram dados históricos e deduziram os principais impulsionadores para as negociações.

De acordo com o relatório, isso se deve, em parte, pela influência das mídias sociais e dos blogs, uma vez que a popularidade de ambos foi motivada pela inserção de smartphones e da internet. Existe todo o tipo de dica que consegue aumentar a visibilidade de produtos, o que está induzindo positivamente o volume de vendas e a receita das empresas.

“Cada vídeo postado, por exemplo, é visto por milhões de pessoas e de profissionais cabeleireiros, eles consomem esse conteúdo, compartilham, recomendam, fazem vídeos com suas próprias percepções e resultados, atingindo assim muito mais seguidores”, explica o cabeleireiro e palestrante, Rodrigo Cintra, que tem 12,9 milhões de seguidores, entre Facebook e Instagram, mas só no TikTok seus vídeos passam dos 10 milhões de views.

Outro ponto da pesquisa, mas que foi sinalizado como impedimento para o crescimento do mercado, é a falsificação de produtos, que afeta a venda dos fornecedores genuínos e a estratégia de preços. Tudo isso é confirmado por outra avaliação, Mercado de Cuidados com os cabelos no Brasil – Crescimento, Tendências, Impacto da Covid-19 e Previsões (2022 – 2027), que aponta o aumento das agendas e dos estilos de vida agitados como impulsionadores para as compras online, incluindo produtos para o cabelo. ​E os itens disponíveis nos e-commerces costumam ter ofertas que permitem que os clientes comprem a um preço menor.

“É preciso alertar para os produtos falsificados, pois, geralmente, estão com um preço muito abaixo do praticado. Sem contar que alguns podem ser contaminados com ativos petroquímicos, bactérias e outras químicas nocivas. O seu uso pode causar problemas de saúde além da questão capilar, atacando o rosto e a pele do corpo, por exemplo”, explica Rodrigo Cintra, que é embaixador da Olenka Cosméticos e, em parceria com os químicos da indústria, faz questão de testar todos os produtos antes de serem lançados. De acordo com o especialista, que é coapresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT/Discovery Home & Health), o ideal é comprar direto no salão, no site da empresa ou dos parceiros indicados pela própria marca.

Na América Latina, o Brasil continua a dominar o mercado de cuidados com os cabelos, seguido pelo México e pela Argentina, e produtos pós-xampu, como condicionadores, soros e outros tipos de tratamento para uso em casa também são alvo das brasileiras. Só para se ter uma ideia, de acordo com a Abihpec (Associação Brasileira da Indústria da Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), em 2021, as mercadorias para tratamentos capilares foram as protagonistas do setor, com crescimento de vendas de 5,8%.

“Trabalhando em todas essas frentes, como estratégias para divulgação nas mídias sociais e sites, além de ajudar na fiscalização e combate a produtos falsificados, poderemos atingir essa meta. E o Brasil continuar nessa liderança”, sentencia Rodrigo Cintra.