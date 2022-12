Novo marco regulatório deve transformar mercado de FIDCs

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 8 de dezembro de 2022.

A Integral Investimentos, gestora com sede em São Paulo, acredita que o novo marco regulatório dos Fundos de Investimentos, que tem por objetivo democratizar e atrair uma grande quantidade de investidores para os FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), vai revolucionar o mercado. Atualmente, a modalidade soma algo em torno de R$ 340 bilhões em ativos no Brasil. A previsão da Integral é que, com a nova regulamentação, esse dobre no curto prazo.

A nova regulamentação preparada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deve entrar em vigor ainda no primeiro trimestre de 2023 e traz como grande novidade a possibilidade de distribuição de cotas de FIDCs ao público em geral. Assim, qualquer pessoa poderá acessar este mercado como investidor comum, o chamado investidor de varejo e não apenas o qualificado, aqueles com investimentos acima de R$ 1 milhão, como acontece hoje.

Hoje a Integral tem cerca de R$ 10 bilhões em FIDCs sob gestão. Mas, nos últimos três anos, a gestora dobrou este valor. Com a nova regulamentação, Cristiano Greve, sócio e Head de Estruturação da Integral Investimentos, acredita que é possível ver o mesmo movimento de crescimento que aconteceu há alguns anos com os fundos imobiliários, que hoje tem cerca de 1,9 milhões de investidores: “Esse cenário também pode acontecer com os FIDCs. No entanto, é necessário um trabalho educacional da indústria, para que os investidores compreendam as características, vantagens e até mesmo riscos dessa modalidade”, afirma.

Na opinião de Greve, “os FIDCs são importantes para que o investidor possa diversificar seus investimentos, com um produto seguro, rentável e com características únicas”.